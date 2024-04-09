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吃得到炒粄條！兩名店「SkyLab x Zaap」推限量餐宴　已被預約7成

▲兩名店「SkyLab」與「Zaap」聯手推限量餐宴，將於4月24及25日推出，吃得到Zaap招牌的炒板條，結合最高等級的小何賽伊比利豬。目前餐宴已被預訂7折。（圖／記者葉盛耀攝）
▲兩名店「SkyLab」與「Zaap」聯手推限量餐宴，將於4月24及25日推出，吃得到Zaap招牌的炒板條，結合最高等級的小何賽伊比利豬。目前餐宴已被預訂7折。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

位在信義安和商圈的的SKY Lab西式居酒屋，甫於去年11月開幕即成為人氣店家，一位難求，近日也聯手同樣超人氣的預約制泰國料理「Zaap」火辣客座，剛於2月拿下米其林新入選餐廳，Zaap主理人AJ簡士捷與SKY Lab的Chef Jason陳思凱強強聯手，將於4月24及25日呈獻一系列讓人意想不到且充滿食趣的創新泰式美饌！8道式套餐，吃得到鮮美酥香的蟹肉蛋捲，還有搭佐上最高等級的小何賽伊比利豬的泰式炒板條。每位3,280元+10%，席次極為限量，消息今日才正式曝光，但目前已被兩家餐廳的老主顧搶先預約掉7成。想吃泰國菜還可以選擇台北君悅飯店的凱菲屋，消費滿額還有機會抽iPad Air、凱菲屋雙人餐券等。

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泰菜著重辛香料的運用與變化，法菜的靈魂則是醬汁，兩者在風味堆疊上有著異曲同工之妙之處，因此不同於一般聯手餐會常見的各自料理的方式設計菜單，此次Chef Jason和Chef AJ共同悉心設計每一道菜餚，以傳統泰菜為框架，融合西式烹調手法，並運用各式經典法式、泰式醬汁的交錯結合，使料理碰撞出迷人驚豔的絢爛火花。

▲Zaap主廚AJ簡士捷(左)與 SKY Lab主廚Jason陳思凱聯手推出餐會。（圖／SKY Lab提供）
▲Zaap主廚AJ簡士捷(左)與 SKY Lab主廚Jason陳思凱聯手推出餐會。（圖／SKY Lab提供）
像是熱前菜就有《蟹肉蛋捲》，彷彿是在跟曼谷米其林一星的「JAY FAI」餐廳致敬，因為該店最招牌菜即是蟹肉蛋捲，但是一般的泰式蛋捲多搭配是拉差醬，這裡的泰式蟹肉蛋捲現炸之後，搭配柚子荷蘭醬，多了一抹清新鮮爽風味。

▲《蟹肉蛋捲》搭著柚子荷蘭醬，風味更清香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲《蟹肉蛋捲》搭著柚子荷蘭醬，風味更清香。（圖／記者葉盛耀攝）
有趣的菜色還有《番茄｜炸起司｜冬蔭湯》，主廚特別增加蝦頭的比例，讓冬蔭湯風味更加濃郁鮮香，仿若西式龍蝦湯，比起一般冬蔭湯辣度再低一些，再融合上奶味來襯托炸起司的奶香和番茄的鮮甜，最後再巧妙撒上冬蔭粉，鮮上加鮮。

▲《番茄｜炸起司｜冬蔭湯》裡的冬蔭湯的鮮蝦風味更濃郁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲《番茄｜炸起司｜冬蔭湯》裡的冬蔭湯的鮮蝦風味更濃郁。（圖／記者葉盛耀攝）
重頭戲的主菜，主廚是嚴選最高等級的小何賽伊比利豬搭配炒粄條，擷取口感軟嫩的背脊肉以簡單炭烤的方式來凸顯豬肉的鮮美原味和香氣，佐以羅望子醬汁，再搭配鑊氣十足、香氣逼人的泰式炒粄條，爽感十足。4月24及25日四手餐會，每場限量席次僅34席，目前已被預約7成，想預訂得早。

▲主菜是高級版的泰式炒粄條，搭配小何賽伊比利豬。（圖／記者葉盛耀攝）
▲主菜是高級版的泰式炒粄條，搭配小何賽伊比利豬。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，台北君悅酒店的凱菲屋則是邀請泰國曼谷素坤逸凱悅酒店客座主廚，即日起至4月14日每日午餐及晚餐時段推出「遊食曼谷 AROY MAK 」泰國美食節，獻上TripAdvisor 榜上有名的「泰式青木瓜沙拉」、「海鮮冬蔭湯麵」及「芒果糯米」等35道經典泰味吃到飽，活動期間凡消費滿2,024元週週抽iPad Air、週週加碼再抽凱菲屋雙人餐券，搭乘交通部觀光署金福氣活動，還針對訪台自由行國際旅客，抽中5,000元消費金，皆可抵用館內餐飲消費。

此次自曼谷素坤逸凱悅酒店（Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit）前來客座之兩位年輕師傅分別為領班Phone及副主廚Prince，兩位師傅皆有超過十年廚藝資歷，熱衷至各國推廣泰式料理，呈現原汁原味泰式精髓，主推菜色包括「海鮮冬蔭湯麵」、「泰式豬肉炒河粉」、及「泰國船麵」，以泰國首都菜出發，體驗、辛辣東北菜、溫和帶甜中部菜及海味鮮香的南部風情，味蕾環遍泰國，其中甜點「芒果糯米」更獲得2023年泰國選美冠軍安托妮婭·波西爾德喜愛推崇的甜點。週一～四，午餐 1,680元、晚餐1,780元；週五晚餐、週末及國定假日 : 午餐1,980元、晚餐2,080元。

▲台北君悅飯店即日起到4月14日每日午間及晚餐時段，凱菲屋推出「遊食曼谷 AROY MAK 」泰國美食節。（圖／君悅飯店提供）
▲台北君悅飯店即日起到4月14日每日午間及晚餐時段，凱菲屋推出「遊食曼谷 AROY MAK 」泰國美食節。（圖／君悅飯店提供）

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