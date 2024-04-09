吃得到炒粄條！兩名店「SkyLab x Zaap」推限量餐宴　已被預約7成

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像是熱前菜就有《蟹肉蛋捲》，彷彿是在跟曼谷米其林一星的「JAY FAI」餐廳致敬，因為該店最招牌菜即是蟹肉蛋捲，但是一般的泰式蛋捲多搭配是拉差醬，這裡的泰式蟹肉蛋捲現炸之後，搭配柚子荷蘭醬，多了一抹清新鮮爽風味。
有趣的菜色還有《番茄｜炸起司｜冬蔭湯》，主廚特別增加蝦頭的比例，讓冬蔭湯風味更加濃郁鮮香，仿若西式龍蝦湯，比起一般冬蔭湯辣度再低一些，再融合上奶味來襯托炸起司的奶香和番茄的鮮甜，最後再巧妙撒上冬蔭粉，鮮上加鮮。
重頭戲的主菜，主廚是嚴選最高等級的小何賽伊比利豬搭配炒粄條，擷取口感軟嫩的背脊肉以簡單炭烤的方式來凸顯豬肉的鮮美原味和香氣，佐以羅望子醬汁，再搭配鑊氣十足、香氣逼人的泰式炒粄條，爽感十足。4月24及25日四手餐會，每場限量席次僅34席，目前已被預約7成，想預訂得早。
另外，台北君悅酒店的凱菲屋則是邀請泰國曼谷素坤逸凱悅酒店客座主廚，即日起至4月14日每日午餐及晚餐時段推出「遊食曼谷 AROY MAK 」泰國美食節，獻上TripAdvisor 榜上有名的「泰式青木瓜沙拉」、「海鮮冬蔭湯麵」及「芒果糯米」等35道經典泰味吃到飽，活動期間凡消費滿2,024元週週抽iPad Air、週週加碼再抽凱菲屋雙人餐券，搭乘交通部觀光署金福氣活動，還針對訪台自由行國際旅客，抽中5,000元消費金，皆可抵用館內餐飲消費。
此次自曼谷素坤逸凱悅酒店（Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit）前來客座之兩位年輕師傅分別為領班Phone及副主廚Prince，兩位師傅皆有超過十年廚藝資歷，熱衷至各國推廣泰式料理，呈現原汁原味泰式精髓，主推菜色包括「海鮮冬蔭湯麵」、「泰式豬肉炒河粉」、及「泰國船麵」，以泰國首都菜出發，體驗、辛辣東北菜、溫和帶甜中部菜及海味鮮香的南部風情，味蕾環遍泰國，其中甜點「芒果糯米」更獲得2023年泰國選美冠軍安托妮婭·波西爾德喜愛推崇的甜點。週一～四，午餐 1,680元、晚餐1,780元；週五晚餐、週末及國定假日 : 午餐1,980元、晚餐2,080元。