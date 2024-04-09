黃子佼「人魚展覽」照片曝光！眾人作嘔看不下去：不知多少受害者

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黃子佼10年前在部落格分享數張相片，相簿標題為「2013佼攝影作品6號，日本人像攝影專科聯展～人魚」，可見當時作品在日本澀谷展出，黃子佼站在數十張照片牆前擺POSE留影，還模仿女孩們的下腰動作，他寫下：「每個人都是條獨一無二的魚...謝謝雞排妹等人魚的靠腰（彎曲）大力幫忙！」
照片被貼到臉書社團「爆廢1公社」，網友表示：「好可怕...」、「怎麼覺得超噁心的」、「看不懂這種藝術，覺得很毛」、「我想問，這動作哪裡像人魚了」、「以前都未成年所以不敢講～現在越來越多爆出來就是因為長大勇敢了」、「照片看起來我只覺得很像在炫耀，像展示自己曾擁有過的戰利品一樣，好不舒服...」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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