黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

黃子佼「人魚展覽」照片曝光！眾人作嘔看不下去：不知多少受害者

▲黃子佼「人魚展覽」照片被翻出，作品散發詭異氛圍。（圖／黃子佼部落格）
▲黃子佼「人魚展覽」照片被翻出，作品散發詭異氛圍。（圖／黃子佼部落格）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼從去年6月開始陸續被控訴，假借拍攝藝術照之名，對懷有星夢的少女伸出狼爪，逞一己私慾，被害人數眾多，一名女網友指控曾經被黃子佼邀請拍「人魚照」，過程中要求和裸體的他進行鹹濕互動，而黃子佼當年的人魚展覽照片也曝光，網友完全看不下去，直呼細思極恐，「裡面不知道多少受害者！」

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去年6月，某女網友發文透露，黃子佼2013年找她拍攝即將展覽的主題「人魚」系列作品，並指導女網友背面全裸，頭往後仰，讓長髮快遮住屁股，快速拍完後，黃子佼又說想要女網友拍「春夢」主題，要她一絲不掛和人型台假裝發生關係，後來以沒感覺為由，請女網友與沒穿衣服的他親密接觸，事後給了2000元，讓女網友感到極度作嘔。

▲黃子佼「人魚展」2013年10月在日本展出。（圖／黃子佼部落格）
▲黃子佼「人魚展」2013年10月在日本展出。（圖／黃子佼部落格）
▲黃子佼在「人魚照」前擺POSE。（圖／黃子佼部落格）
▲▼黃子佼在「人魚照」前擺POSE，模仿女孩們下腰的動作。（圖／黃子佼部落格）
▲▼黃子佼在「人魚照」前擺POSE，模仿女孩們下腰動作。（圖／黃子佼部落格）
黃子佼10年前在部落格分享數張相片，相簿標題為「2013佼攝影作品6號，日本人像攝影專科聯展～人魚」，可見當時作品在日本澀谷展出，黃子佼站在數十張照片牆前擺POSE留影，還模仿女孩們的下腰動作，他寫下：「每個人都是條獨一無二的魚...謝謝雞排妹等人魚的靠腰（彎曲）大力幫忙！」

照片被貼到臉書社團「爆廢1公社」，網友表示：「好可怕...」、「怎麼覺得超噁心的」、「看不懂這種藝術，覺得很毛」、「我想問，這動作哪裡像人魚了」、「以前都未成年所以不敢講～現在越來越多爆出來就是因為長大勇敢了」、「照片看起來我只覺得很像在炫耀，像展示自己曾擁有過的戰利品一樣，好不舒服...」

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