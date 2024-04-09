緬甸內戰升溫！泰國準備收容難民　平民在邊境搭帳篷苦撐

緬甸內戰在去年升溫，反叛軍與軍政府戰火猛烈，泰緬兩國綿長2400公里的邊境線沿線時常有衝突發生，泰國政府近期表示，已做好收容約十萬名緬甸難民的準備。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《法新社》今（9）日報導，上週末緬甸政府軍與反政府武裝在位於泰緬兩國邊境附近的緬甸城市妙瓦底發生激烈交戰，由於妙瓦底與泰國城鎮湄索只有一河之隔，數十名緬甸平民越過河川逃往泰國城鎮。今日上午泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）召集相關官員開會討論邊境安全問題，外交部長班比向媒體指出，總理對局勢可能惡化表達憂慮。班比表示，目前雖然沒有大規模撤離行動，但有些人會越過邊境。泰國已經為接收難民做好準備，可以在安全區暫時接納大約十萬人。緬甸軍政府在2022年發動政變上台後，引發民間不滿，去年底緬甸民間軍隊團結聯盟反抗，引發緬甸內戰，但也造成平民因戰爭而流離失所，聯合國指出至少有260萬人因為內戰而流離失所，超過1,800萬人需要援助。無聊爬電線竿！下秒被電擊暴頭 泰國男慘死曼谷街頭驚現「貓吉拉」！巨大萌物降臨台北 泰國導演超萌AI繪圖曝泰國「這城市」遭猴子攻陷！人類計劃抗衡 上千隻獼猴橫行街頭泰國女子為還賭債自導自演 拍攝被綁架影片詐騙父母