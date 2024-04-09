名家論壇》韋安／侯友宜回來了！新北市民會被「好好做事」打動？

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最近，台北寶林餐廳「中毒案」，是新北市衛生局警覺、負責，第一時間，最早提報中央，和通報台北市府。
0403花蓮地震，450萬常駐人口的新北市，在侯友宜坐鎮指揮下，不到28小時，人和物所受災情傷、損，都得以醫療救治，和全盤管控處置。
看似平常卻有著不凡之處，有著30年警界，無數處理危機、疑難雜症的經驗，延續到14年正副市長工作，侯友宜對新北市最大的貢獻，就是讓這座全台第一大市，系統性強化抵抗風險災害的生命活力，打造城市永續發展的韌性。
除了以上所述的實例，前三年的抗疫大作戰，新北市府防疫表現滿意度，在《台灣民意基金會》6次調查中，全數都是名列第一。新北搶險救災的綜合能力，應該算得上全國第一。也是城市韌性最佳表現。
》》》回歸「三五模式」
1月13日傍晚，2024大選結果一出爐，侯友宜馬上翻過選戰「這一頁」。立即打電話，向2位競爭對手致意。當選的，未來賴總統有接了。另一位落選的，剛好沒接到。
大選後第二天，1月14日，侯友宜就再現「好好做事」的政治本色。上午前往三鶯、汐止2條捷運施工現場視察，下午則參加其它2項市政行程。他又回歸到以往，每晚只睡5小時、5點起床6點多進辦公室、每天平均5個行程或會議的「三五作息模式」。
這種「三五模式」，從侯友宜擔任副市長就開始了。2011年由警轉政進入新北市府後，侯立即建議成立，並請命親自帶領「新北公安小組（新北市公共安全聯合稽查小組）」。
領導這個小組，從治安事件到公案意外，凡涉及非正常人員死傷，和財務災損，都由侯友宜主責承擔。而從副市長到市長十幾年來，就算晚上休息了，有重大公安、火警意外，若達一定災害程度，不管多晚，或是人在國外，都一定要立即通知他。
把「人命關天」，擺施政優先第一的侯友宜，會盡一切可能親自前往災變、火警現場。有一次凌晨快2點（2021/08），三峽民宅凌發生大火，造成3人死亡7人受傷。他獲報，第一個時間前往火場，了解民宅起火的原因及處理情形。隨後轉往雙和醫院慰問罹難者的家屬。
侯友宜有套獨特的救災SOP，1，前往現場實地了解事故原因，並給予適度的指導建議；2，慰問安撫罹難者家屬；探視關心傷者的醫治康復，親口囑託公私立醫院醫療要最好的照顧；3、除了發放慰問金給予協助；責成社會局、民政局後續關懷，協助家屬處理喪葬事宜；盡全力解決，意外變故讓家屬面臨的困難。
新北市消防局在侯友宜常年來，督導和關注下，專業素質雄霸全台。連續9年行政院災防評核全國特優；ＯＣＨＡ 康復出院率10.71%六都第一；119救援派遣速度，六都第一；並獲頒全國緊急醫療最高榮耀，「EMS金梧桐獎」團體獎。
不僅防災救災主力消防局，有熟練專業的救災戰力。凡與防災相關的社會局、衛生、工程、教育等，每個局處都有內部內控防災SOP，也有與其它局處協同防災，團隊作戰的操作指南。
同時，新北也把全市上千位里長，義警義消等社會力量和救災資源，納入防災抗災的日常訓練，以及責任分配中。形成新北質量兼具，有強大專業熟練的應急戰力，和「超韌性城市」防災救援網。
這次0403花蓮大地震後，前2天新北對災情的應變表現，則是一場最真實的城市「韌性檢測」。
》》》第一天，4月3日 星期三
07：58花蓮發生苪氏規模7.2級、新北最大震度5級之強烈地震。
2分鐘內，08：00 新北市災害應變中心 EOC，一級開設。各局處指派科長以上層級人員，進駐應變中心輪值。全市各區災害應變中心同步進行開設，如有災情立即回報。
08:30當天是星期三，本來要開市政會議，新北立即順應變動。通令所有局處，收集災情資訊。
09：00改到市府9樓災害應變中心，召開第1次 「0403地震專案」工作會報。
8點過幾分，侯友宜第一個抵達EOC，全盤掌握全市、全國災害資訊。立即坐鎮指揮調度，下達各項救災指令和任務分配。
11:00 開完第一次災害應變工作會報後，侯友宜前往新店安康路，視察受災嚴重坍方社區，並決策後續處置方向。
11:30 接續前往中和連城路、中和中正路與員山路口、土城延和路等，三處建物嚴重受損現場，視察和處置。
14:00 ，趕回市府9樓災害應變中心，召開第3次「0403地震專案」工作會報。
17:00 ，在10樓交通戰情室，召開第3次「0403地震專案」工作會報。督導和檢視，震災後4天連假交通，緊急應變措施。
17:20 ，前往板橋區的飯店，關懷慰問被安置，屋損嚴重的新北市民。
19:00，又回市府9樓災害應變中心，主持「0403地震專案」第4次工作會報。
會後，持續關注及獲報，掌握全市各處大小災情；聽取各局處救災工作安排，給予更精進重點方向；統籌訂定第二天優先救災任務。
侯友宜一直忙到過了午夜2點多，才停下工作休息。
》》》第二天，4月4日 星期四
09:00 視察0403地震，受損新北環狀線板新站的修復情況。
09:45 視察中和區連城路建築物災損。
10:40 視察土城區延吉街建築物災損。
11:25 視察土城區員林新城社區建築物災損狀況。
對新北捷運環狀線的修復，做出重大決策，不用全線修復才通車。採用「分段修復，分段通車」，修好哪，通到哪。
第一段，板橋-新北產業園，4月3日下午5時，恢復雙向運行；
第二段，中和-大坪林站，4月7日上午11時，開放區間營運；
第三段，板橋-中和站，仍在繼續搶修當中。
》》》城市韌性
4月3日，07:58第一次大震停止不到5分鐘，全市各處便不時響起119救護車，以及消防車警鳴聲。此起彼伏，整整嚮了一整天。
晚間18:00前，各局處回報災情統計：
新北市共計391件災情，造成249人受傷，其中6名重傷、243名輕中傷，205人接受治療後已出院。
工務局：全市房屋毀損61案，全倒1案，另有8案應暫停使用。
教育局：校園發生災情累計251件、8名學生輕傷，建物仍以輕微災損為主。而受傷的學生皆已完成治療，並無大礙。
社會局：針對地震災情，將收容處所提升至15處，目前共收容269人，旅館安置費用以市府災害準備金支應。
衛生局：共249人就醫，其中2人在加護病房治療，但狀況穩定。
4月4日中午前，災後不到28小時，新北共務局，已聘請6大建築公會，對全市61處屋損做了結構鑒定。除一處外，其餘全都鑒定確認安全與否。
這次算921大地震後，25年一遇的強震，侯友宜帶領新北公務團隊，28小時內災害應變，抗災救災的工作已近全部完成。
從災後2天的應變措施，和以上枯燥但準確的統計數據，得出結論：
一、各個局處各司其職，做好其負責領域應變和救災工作。
二、28小時內，除救治傷患，也給屋損市民，房屋受損程度的確切答案，不讓他們忐忑、無所是從。
三、災民全數安置，沒有因震災造成市民有無家可歸發生。
以上就是侯友宜所宣揚的「好好做事」，最貼切，可見可證的內涵。有效及時「以民為天」，解決人民所遇的問題。
除了專業訓練，團隊作戰協調，還做各種災害應變事前防範演練。新冠疫情期間，2020年3月，新北市就舉行，全國也是國際首場的「大規模防範武漢肺炎社區大感染示範演習（阻絕單一社區內傳播）」，動員新北各局處以及國軍支援，上千名人力參與。
接著在4月，新北舉辦「擴大管制兵棋推演」（城市內的多點社區傳播）。當時還被網軍攻擊，這是些都裝樣子、製造恐慌。而後兩波大疫情來臨時，2021Alpha病毒、2022Omicron病毒，侯友宜前瞻的演練和預先整備全派上用場。讓人口數和確診人最多，醫療資源配置卻在全台末段班的新北，有驚無險安度難關。
侯友宜大刀闊斧把30、50年的難題，把公安、環安隱患不斷的五股垃圾山、泰山塭仔圳，加以整治和重劃。以及向中央不斷呼籲，加速審核同意，新北諸多老舊不堪區域的都更重劃，是以百年城市治理眼光，翻新和強化城市韌性可以永續發展。7年副市長領導「新北公安小組」，侯了解這城市脆弱之處，當上市長希望全面檢討解決。
在每一個重要職位上，侯都有系統化解決問題熱忱和能力。1980到2000初期，從普通刑警到警政署長，侯友宜和8萬警察大軍一起努力，讓台灣治安脫離史上最黑暗期。強化台灣社會安全韌性。警大校長時，推動規模空前的「三大建設」，強化教育環境韌性。治理新北，則是後端災害應變，前端消除災害發生機會。侯友宜這樣的「好好做事」，可能台灣政壇，還難尋第二。
》》》2.0版侯友宜
選後一個月左右，侯友宜行動治理座談會已巡迴全市20多個區。與區長、里長面對面，傾聽一線民意。高效不拖拉，解決市民日常生活中，面臨迫切需求改善的問題。也廣納各種建議，把市民大小事，都當做市長的「心頭事」辦理。每一天都要為市民，「好好做事」解決問題。
「好好做事」口頭禪，背後具有侯友宜40多年公職「磨一劍」的經驗和智慧，以及十幾年在新北，奠定的軟硬實力基礎。而2024一役，擴展視野高度，汲取更專業廣泛專業養分。「2.0版侯友宜」回來了，「好好做事」也升級到2.0版。侯會用更強的「做事武功」，把新北大小事，做得更快更好。讓新北加速改變！
》》》他應該好好做自己
當侯友宜準備奮力出擊時，他的同志們卻不知是有意，還是無意，否定和質疑侯「好好做事」的政治風格和本性。
調侃、質疑、嘲諷，「好好做事」怎麼能夠呢？嫌棄侯的口才，認定他無法和欠缺論述，來取信於民。
當侯友宜努力進取，證明自己「口才和論述」沒有問題時，他「好好做事」的本色和本錢都失去了光澤。這是他2024奇幻旅程中，最大的遺憾和可惜。
侯友宜「回來了」！就應該繼續「好好做事」，「好好做自己」。
因為用自己的人生哲理，和樸素的政治理念-「好好做事」，曾創下的民意滿意度高點，至今沒人能打破。人民對侯的支持與認同，來自他願意「好好做事」，他能面對和「解決問題」。
侯友宜是為國家和人民，解決問題的人，當然也能為自己解決問題。從以往的記錄中，有什麼問題可以難倒他呢？侯的「這一套」，對自己很有用，其實他的同志，和其它政黨都可拿去參考。
普通百姓，對政治-社會工具，所期待的最基本和卑微的要求，就是解決自己的問題。而他們常得到的是，政黨用一個理念包裝另一個理念，政客一個說法替代另一個說法。而問題總是無法解決，還會變得越來越大條。
新北市民是否能再次認同，和被侯友宜「好好做事」所打動呢？應該不會很難。因為他會明確告訴你，能不能做到，而且說到，一定會做到，來解決掉問題。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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