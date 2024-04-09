中國介選杜魯道早知道！加拿大情報局證實：中國連續2次干預大選

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，該委員會取得一份文件顯示，2019年國會大選前，中國裔政治人物董晗鵬爭取自由黨議員提名資格時，有巴士載著滿車的中國留學生投票支持他，加拿大安全情報局當時就通報指出，當時中國駐多倫多總領事館疑似施壓留學生投票給董晗鵬。
加拿大安全情報局2023年2月呈交給杜魯道的簡報當中，也提到了這種「外國干預（foreign interference）」的作法明確，中國以「秘密且欺瞞式」的做法介入大選，並主要支持那些「在中國相關議題上『親中』或『中立』的政治人物」，簡報當中還告知加拿大總理杜魯道，中國會以網路或媒體報導阻止加拿大國民不要支持保守黨成員，例如時任保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）、香港裔國會議員趙錦榮（Kenny Chiu）。
相較起董晗鵬曾經所屬的自由黨，保守黨採取對中國更加強硬的立場，包含曾在競選政見當中譴責中國當局對維吾爾少數民族強迫勞動、誓言禁止華為投資5G網路建設等。
CSIS簡報還指出，外國能在加拿大成功介選的主因是，他們幾乎不會面臨法律或政治上的後果，因此這種作法是低風險、高報酬的。情報人士和保守黨人認為，現今的杜魯道政府對中國介選的打擊力道不足、並未善盡職責，而杜魯道也將於週三（10）親自到委員會上作證。