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中國介選杜魯道早知道！加拿大情報局證實：中國連續2次干預大選

▲加拿大安全情報局指出，中國在2019年、2021年大選進行秘密干預，而總理杜魯道遭批評打擊不力。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大安全情報局指出，中國在2019年、2021年大選進行秘密干預，而總理杜魯道遭批評打擊不力。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

加拿大安全情報局（CSIS）調查過去國會大選，在一份調查報告中指出，該局發現中國在2019年、2021年進行秘密干預，支持那些立場傾向親中或中立的候選人，而總理杜魯道也早在2019年就知道中國介選的相關指控，而中國介選所涉範圍更橫跨多個政黨，涉及11位候選人與13名候選人幕僚。

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根據加拿大廣播公司（CBC）、加拿大媒體《環球日報》和《路透社》報導，加拿大安全情報局昨（8）日舉行官方調查聽證會，並指出中國秘密干預了加國2019年與2021年舉行的前兩次大選，發起調查的原因是如今的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的自由黨（Liberal Party）二度勝選後，反對黨認為中國可能介選，而杜魯道政府在承受質疑壓力之下成立了這個調查外國勢力干預的委員會。

報導指出，該委員會取得一份文件顯示，2019年國會大選前，中國裔政治人物董晗鵬爭取自由黨議員提名資格時，有巴士載著滿車的中國留學生投票支持他，加拿大安全情報局當時就通報指出，當時中國駐多倫多總領事館疑似施壓留學生投票給董晗鵬。

加拿大安全情報局2023年2月呈交給杜魯道的簡報當中，也提到了這種「外國干預（foreign interference）」的作法明確，中國以「秘密且欺瞞式」的做法介入大選，並主要支持那些「在中國相關議題上『親中』或『中立』的政治人物」，簡報當中還告知加拿大總理杜魯道，中國會以網路或媒體報導阻止加拿大國民不要支持保守黨成員，例如時任保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）、香港裔國會議員趙錦榮（Kenny Chiu）。

相較起董晗鵬曾經所屬的自由黨，保守黨採取對中國更加強硬的立場，包含曾在競選政見當中譴責中國當局對維吾爾少數民族強迫勞動、誓言禁止華為投資5G網路建設等。

CSIS簡報還指出，外國能在加拿大成功介選的主因是，他們幾乎不會面臨法律或政治上的後果，因此這種作法是低風險、高報酬的。情報人士和保守黨人認為，現今的杜魯道政府對中國介選的打擊力道不足、並未善盡職責，而杜魯道也將於週三（10）親自到委員會上作證。

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