土城大樓震後發現偷工減料！建商監察人竟是藍委 本人曬證據喊冤
日前花蓮大地震，造成新北市土城延和路上的「台北一家親」社區一樓柱子裂開、鋼筋裸露，遭住戶質疑建商「偷工減料」，要求建商「基鴻建設」負責，更爆出該建商監察人竟是國民黨立委張智倫。對此，張智倫稍早澄清，自己約2010年以合作關係擔任建商監察人，該建築是1990年代建物，強調「這就是一場誤會」。
記者林怡昕／台北報導
台灣日前發生大地震，各地傳出災情，新北市有12棟建物被貼上紅、黃單標示為危險建物，其中土城延和路「台北一家親」53戶、超過80人被撤離為新北最多，事後居民發現，該建物構造圖與鋼筋數量不符、粗度也被減少，懷疑遭偷工減料，要求市府徹查、建商基鴻建設負責。
今天還被爆出，該建商「基鴻建設股份有限公司」的監察人，竟然就是國民黨立委張智倫，對此，張智倫澄清，自己約2010年以合作關係擔任該建商監察人，不過，該建案是在1990年建造，自己當年才8歲根本不知情，且年滿20歲才能當董、監事，強調「此建案與我無關，就是誤會一場」。
張智倫也補充，為盡速協助受災戶度過難關及重建家園，他今天也在立院提案，建請行政院應比照「921重建條例」，或依據《預算法》提出「0403大地震災害特別條例」，以利爭取更多預算，回應民眾災後重建、修繕的需求。