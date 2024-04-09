BTS大哥JIN即將退伍！第13支破6億MV出爐　超狂紀錄持續刷新

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目前BTS在YouTube頻道上共有13支破億MV，其中最多人觀看的，是高達17億次觀看的〈Dynamite〉，MV在2020年8月推出後僅花短短24小時就突破1億次觀看，速度十分驚人。本以為這已經是最快速度，未料BTS在2021年再度刷新自己的紀錄，5月推出的〈Butter〉僅花短短21小時就突破1億次觀看，成為目前韓國MV史上最快達標的紀錄。
今天突破6億的〈ON〉出自於BTS第4張正規專輯《MAP OF THE SOUL : 7》的主打歌，MV一開始就是30名舞者加上樂隊在空曠的場地進行大型表演，再加上團員們與舞者整齊劃一的動作，讓粉絲們都十分驚艷，MV就像正式表演一樣，團員的舞蹈動作與樂隊節奏分明的鼓點，充分地展現BTS的舞蹈實力與魅力，MV內容相當精彩。
值得一提的是，BTS也曾將這首〈ON〉搬到紐約「中央車站」進行表演，至今也吸引超過6090萬人觀看。BTS大哥JIN 6月退伍後，成員們也將陸陸續續退伍，最後2位成員Jimin及Jung Kook也預計將在2025年6月11日退伍，並且以全員到齊之姿迎接BTS成軍的第12周年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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