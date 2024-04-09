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BTS大哥JIN即將退伍！第13支破6億MV出爐　超狂紀錄持續刷新

▲防彈少年團（BTS）沉浸式展覽《BTS EXHIBITION : Proof》將來台開展。（圖／iMe TW）
▲防彈少年團（BTS）沉浸式展覽《BTS EXHIBITION : Proof》將來台開展。（圖／iMe TW）

記者張一笙／綜合報導

韓國超人氣天團「BTS防彈少年團」近期好事頻傳，先是大哥JIN即將在今年BTS創團周年前一天6月12日退伍，下半年又預計將舉行粉絲見面會，今（9）日又傳出好消息，他們在YouTube上又一支破6億MV已出爐，目前累積13支，持續刷新他們的超狂紀錄。這支MV就是BTS的熱門歌曲〈ON〉華麗舞蹈版。BTS強大的號召力，讓他們即使全員正處於軍白期，也不停地在刷新自身紀錄。

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▲2023MAMA大獎入圍名單公布，BTS獲得提名12項，成入圍大贏家。（圖／BTS IG）
▲BTS所有成員都正在當兵。（圖／BTS IG）

目前BTS在YouTube頻道上共有13支破億MV，其中最多人觀看的，是高達17億次觀看的〈Dynamite〉，MV在2020年8月推出後僅花短短24小時就突破1億次觀看，速度十分驚人。本以為這已經是最快速度，未料BTS在2021年再度刷新自己的紀錄，5月推出的〈Butter〉僅花短短21小時就突破1億次觀看，成為目前韓國MV史上最快達標的紀錄。

▲BTS即使進入全員軍白期，仍舊不斷靠著自身魅力刷新YouTube上的超狂紀錄。（圖／翻攝自BTS IG）
▲BTS即使進入全員軍白期，仍舊不斷靠著自身魅力刷新YouTube上的超狂紀錄。（圖／翻攝自BTS IG）
今天突破6億的〈ON〉出自於BTS第4張正規專輯《MAP OF THE SOUL : 7》的主打歌，MV一開始就是30名舞者加上樂隊在空曠的場地進行大型表演，再加上團員們與舞者整齊劃一的動作，讓粉絲們都十分驚艷，MV就像正式表演一樣，團員的舞蹈動作與樂隊節奏分明的鼓點，充分地展現BTS的舞蹈實力與魅力，MV內容相當精彩。

▲▼BTS目前在YouTube上已經累積13支破6億的MV。（圖／翻攝自HYBE LABELS、1theK YouTube）
▲▼BTS目前在YouTube上已經累積13支破6億的MV。（圖／翻攝自HYBE LABELS、1theK YouTube）
▲BTS目前在YouTube上已經累積13支破6億的MV。（圖／翻攝自HYBE LABELS、1theK YouTube）
值得一提的是，BTS也曾將這首〈ON〉搬到紐約「中央車站」進行表演，至今也吸引超過6090萬人觀看。BTS大哥JIN 6月退伍後，成員們也將陸陸續續退伍，最後2位成員Jimin及Jung Kook也預計將在2025年6月11日退伍，並且以全員到齊之姿迎接BTS成軍的第12周年。

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