台積電大驚奇！股價再創天價　加碼美廠與地震速復原、設備股也嗨

台積電收盤攻819元天價！高含積量ETF「積」優生、Q2贏面大

▲專家指出，4月有台積電等法說行情揭幕、6月迎來COMPUTEX展開鑼，Q2台灣半導體好戲一波波，建議投資人可趁現在佈局高含積量ETF，有機會搭上多頭行情。（圖／記者許家禎攝）
▲專家指出，4月有台積電等法說行情揭幕、6月迎來COMPUTEX展開鑼，Q2台灣半導體好戲一波波，建議投資人可趁現在佈局高含積量ETF，有機會搭上多頭行情。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

台股拉積盤又來！台積電獲美政府補助66億美元並宣布將建第三座廠，消息一出，美股台積電ADR先上漲1%，台積電也大漲逾4.6%，股價站上800元新天價，帶動加權股價指數再創20796.20點收盤新高。專家指出，4月有台積電等法說行情揭幕、6月迎來COMPUTEX展開鑼，Q2台灣半導體好戲一波波，建議投資人可趁現在佈局高含積量ETF，有機會搭上多頭行情。

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除台積電大漲外，法人表示，整體半導體族群表現強勢，帶動類股價格齊揚，半導體ETF股價受惠最大，其中，包括兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）單日上漲1.60%最高、以及新光臺灣半導體30 ETF（00904）也大漲1.48%表現居次。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯表示，台積電獲美國66億美元補助超乎預期，高於原本市場預期的50億美元，不僅讓市場降低美國在補助款上，可能會偏向英特爾等美系廠的疑慮，同時，台積電也宣布將追加投資，從400億美元增加為650億美元以上，且2030年內將在美國建設第三座廠，採用2奈米更先進製程。

▲高含積量ETF績效表現（資料來源／CMoney）
▲高含積量ETF績效表現（資料來源／CMoney）
詹佳峯認為，台積電宣布取得美國政府補助後，台積電將可滿足蘋果、超微、輝達與高通等美系四大客戶產能需求，其中，包括蘋果、超微與輝達等執行長均再次強調與台積電的合作關係，此舉有助市場看好台積電今年度有機會上修資本支出機會，使台積電股價先行卡位慶祝，接下來等下周4月18日台積電法說會見真章。

展望第二季半導體表現，雖然4月初花蓮爆發7.2級地震，震驚全球資本市場關注全球半導體供應鏈的台灣，但詹佳峯認為，台灣多數半導體企業為世界級科技大廠，尤其是台積電這類頂尖企業，具備強大防震管理措施，對廠區運作影響不大，且目前已整體回復至正常供貨水準，並不影響中長期基本面表現。

詹佳峯看好從4月中旬起，台股將迎重量級個股財報行情，包括台積電、聯發科、大立光等企業將舉辦法說，其中，護國神山台積電今年1、2月營收重回YoY正成長，預估3月份營收可望維持動能持續成長。

另外，6月COMPUTEX展上，各大科技巨頭，包括超微、英特爾、聯發科、美超微、輝達等執行長或創辦人將齊聚在台固樁，AI概念、AI PC等投資題材再起，也有機會帶動半導體股價一波攻勢。

詹佳峯建議，投資人目前可留意半導體類股佈局良機，如果因部分半導體績優股價太高難以入手，可以考慮投資半導體市值型ETF分批佈局，掌握第二季AI半導體主流股價反彈契機。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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