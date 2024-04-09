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誇張！音樂「太快或太慢」在車臣都被禁止　稱是為了確保文化遺產

▲車臣共和國當局日前宣布，任何「節奏太快或太慢」的音樂作品都將禁止，具體來說，所有合法的音樂必須介於每分鐘80到116拍之間。圖為車臣民眾進行傳統的蘇菲式舞蹈。（圖／美聯社／達志影像）
▲車臣共和國當局日前宣布，任何「節奏太快或太慢」的音樂作品都將禁止，具體來說，所有合法的音樂必須介於每分鐘80到116拍之間。圖為車臣民眾進行傳統的蘇菲式舞蹈。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

車臣共和國當局日前宣布，任何「節奏太快或太慢」的音樂作品都將禁止，具體來說，所有合法的音樂必須介於每分鐘80到116拍之間。這意味著，當下流行的西方音樂基本上都將被禁止在車臣播放。

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根據《莫斯科時報》報導，車臣文化部長達達耶夫（Musa Dadayev）表示，總統卡德羅夫（Ramzan Akhmatovich Kadyrov）認為車臣音樂應該要符合車臣的傳統，因此文化部研議後決定，車臣將限制所有音樂、聲樂和舞蹈作品的節奏，令其必須維持在每分鐘80到116拍之間，違反的音樂都不得播放，而卡德羅夫也認同這項標準。

達達耶夫強調，這是為了確保「我們孩子的未來能夠擁有車臣的文化遺產」，借用其他民族的音樂文化是不可接受的，車臣的音樂和舞蹈必須符合車臣人民的心態和節奏。

帶有舞曲性質的現代流行音樂，基本上肯定會超過每分鐘116拍，不僅如此，由於還有每分鐘80拍的下限，許多抒情歌曲也將難以達標，比如說《鐵達尼號》的主題曲也會因為太慢而被禁播。

車臣民眾絕大多數信仰伊斯蘭教，總統卡德羅夫自2007年執政至今，以強硬打壓任何形式的異議聲音聞名，他也是俄羅斯總統蒲亭最忠實的支持者之一。

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