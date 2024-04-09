台積電飆漲創新高！市場憂台指期淪「窄基指數」 金管會回應了
台積電股價再創新收819元，市值破21兆元，占台股市32%，台積電「一個人的武林」也再引發市場擔心台指期可能被認定為「窄基指數期貨」，進而影響美系外資投資。對此，金管會今（9）日再次強調，台股9成外資都在新加坡、香港跟英國，美國只占0.7%，比重不高，而且會有3個月過渡期，目前都沒有任何一檔期貨有符合窄基指數定義。
記者顏真真／台北報導
美國商品交易法（CEA）規定，美國散戶或機構投資人投資的海外指數期貨，若單一成份股占整體指數權重連續3個月中有超過45個交易日超過3成，將會認定為「窄基指數期貨」，屆時將禁止美國投資人交易。
金管會證期局今日則表示，2021月4月1日曾發生過大小台指期因台積電權重過大，而轉被視為窄基指數，被撤銷投資許可，美國投資人無法交易，直到2022年4月24日恢復，美系外資已發生過一次，他們應該知道可用其他方式來取代。
此外，根據期交所統計，外資交易人9成來自新加坡，其他主要是香港、英國 ，而美國境內交易人占比約0.7%，占比不大，期交所也持續關注發展，並已請期貨商會提供相應措施，包括關懷美國境內投資人交易，或可透過境外子公司來進行交易。