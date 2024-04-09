宛如海面開花！委內瑞拉「砲彈水母」暴增　漁獲量異常銳減

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導提到，一名來自委內瑞拉北部背山面海的曲奧村（Chuao）的漁夫就稱，以前從來沒發生過這種事，委內瑞拉中央大學（Central University ofVenezuela）動物與熱帶生態研究所（Institute ofZoology and Tropical Ecology）教授佛里亞斯（Joxmer Scott-Frias）也稱這是「非典型事件，完全不正常」。
另一名44歲漁民馬蒂內茲（Douglas Martinez）也說，曲奧村的漁夫每週漁獲量本可達3千公斤到5千公斤，但現在已減為5百公斤到1千公斤。隔壁小鎮的漁民團體負責人馬約拉（Fernando Mayora）則告訴法新社，他認為委內瑞拉應向墨西哥等國家取經，試著利用這些水母的經濟價值，將之出口到亞洲國家做成藥品或食用，「我們也得知道委內瑞拉是否能利用這一點」。
非政府組織「藍色環保主義者」（AzulAmbientalistas）的卡拉斯克爾（Gustavo Carrasquel）則表示，沙丁魚這類可當作魚餌的物種都消失了，漁獲量降到數年來最少。
佛里亞斯教授說，這種不尋常現象的導因是否和海水升溫、海洋生態系統發生變化，或工業廢水流入大海導致汙染等有關，以便及早預防和應對潛在的危害，同時也警告如果置之不理，問題可能會慢慢加劇，時間一長可能對海灘旅遊業、漁業活動和海洋生態系統造成不良影響。