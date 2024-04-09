陳零九慶祝37歲生日！這裡受傷無法動　傷勢曝光

「全能遊戲王創作歌手」陳零九擁有獨特的好歌喉、兼具豐沛的創作實力，在樂壇中表現亮眼，在個人與團體組合表現都佔有一席之地， 他最近也入圍《2024 hito流行音樂獎》的「HITO最受歡迎男歌手」，此外，在益智、競技類遊戲有著不凡的表現，人氣超夯的他也有很多商務活動與代言，所到之處都有大批粉絲簇擁愛戴。他今（9）日歡慶生日，期待新的一年能帶給大家不一樣的自己。日前拍攝全新的視覺宣傳照，他在造型上也做了一些改變，久違地染了黑髮，穿著一身時尚潮流感的黑色西裝，裡面內含小巧思，微微展現出結實的胸肌線條，搭配氣質清新的妝造讓人耳目一新，日前他將黑髮造型的自拍照發上網，發文中提到「我還在習慣我的黑髮中」，立刻引起上萬名網友按讚，大批網友們紛紛留言討論，直呼「黑髮好神」、「沉靜氣質帥感」、「黑髮真的永遠的頂」，黑髮充滿魅力超吸睛！
記者吳雨婕／綜合報導
新的一年新的氣象，陳零九與凱渥集團的種子音樂開啟合作，凱渥這個大集團中擁有豐富的走秀時尚、戲劇、電影等資源，同時致力於發掘和培養優秀的音樂人才，並推出多樣化的音樂作品，洞悉全亞洲市場經營，精準掌握時事潮流脈動 。對於他的加入表示了熱烈歡迎和期待，期待與他一起開啟一個全新的音樂時代。結合他的獨特音樂才華，將為彼此帶來無限的可能性。陳零九開心地提到「新的合作、新的氣象，我也想看自己在不同環境中跟新的人合作，可以蹦出什麼樣的火花，目前一切感覺都還不錯，希望之後的作品或是其他呈現都能帶給大家不一樣的陳零九。」
拍攝宣傳照時，陳零九拿著心愛的木吉他一起入鏡，趁著拍攝空檔時也抓緊時間練琴，流利的指法彈奏著歌曲，讓現場攝影棚的工作人員們都沉浸在他悠揚柔美的琴聲當中。當天拍攝有個小插曲，他為了維持良好的體態，勤勞上健身房鍛鍊健身，結果運動過度，造成肌肉拉傷，攝影師請他側面轉身拍照展現俐落英姿，他苦笑哀嚎表示沒辦法轉身，因為肌肉拉傷，正在慢慢調整恢復。 他在拍攝過程中，舉手投足間散發獨特魅力，攝影師抓拍的同時，也大讚眼神與肢體都很到位，零死角的帥氣，怎麼拍都帥！當天團隊合作無間高效率地完成拍攝工作。
陳零九今（9）日歡度生日，被問到生日打算怎麼度過，他表示自己平時沒有過生日的習慣，應該會跟身旁的朋友們約吃飯簡單溫馨度過，生日願望非常踏實，他希望保持身體健康，不管做什麼事情都能順順利利，也期待未來帶來更多作品給歌迷朋友們。他也預告目前正在努力籌備４月即將推出的全新單曲，請大家拭目以待。
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