直擊／八方雲集爆食物中毒！客人驟減　業者嘆：剩老顧客及學生

我是廣告 請繼續往下閱讀
而今年3月又捲進蘇丹紅事件，爆出共有6264公斤蘇丹紅辣椒粉流向品牌旗下分店，八方雲集一開始強調並未採購，但遭到高雄市衛生局打臉，後八方雲集又再次發布聲明，全面配合高雄市衛生局查核並自主擴大停止使用該供應商之原料。
上月剛祭優惠活動挽回劣勢，今又爆發事件
3月28日八方雲集慶祝26週年，連續3天祭出優惠活動，買10顆鍋貼或水餃，免費送酸辣湯或玉米濃湯一碗，當時吸引不少客人上門光顧，也被網友們認為可挽回些許聲譽，奈何昨（8）日又爆出八方雲集北投公館店疑似有食物中毒事件，有4位民眾出現嘔吐、腹瀉等症狀而就醫。
台北市衛生局接獲醫院通報，有民眾6人7日晚間購買八方雲集某分店的「玉米濃湯」及「鍋貼」後，其中4人於7日晚上8點半陸續出現嘔吐、腹瀉、噁心等症狀至醫院就醫，疑似食品中毒。
衛生局獲報後立即至餐廳依食品良好衛生規範準則進行衛生稽查，發現有冷凍庫、層架、風扇不清潔、冷凍庫溫度高於-18度C、牆面有剝落等缺失。衛生局並抽驗工作人員手部檢體、鍋貼盤、鍋貼餡料棒等3件環境檢體。
總公司回應：此為疑似案件，該門市可正常營運
八方雲集總公司今早回應，爆發事件的該分店北投公館店8日下午接獲衛生局查核，僅說明為疑似食物中毒，已協助衛生局採檢，目前尚未得到確切結果，希望能盡快釐清真正原因。並針對衛生局提到的缺失說明，冷凍庫溫度高於-18度C是因為當時冰箱因為生意正繁忙，反覆的開與關造成；而牆面剝落則是因為最近地震頻繁。
八方雲集總公司一再強調，相當關心個案情況，也提及當天該門市沒有其他消費者出現類似情況，希望衛生局可以儘速找到真正原因。而事件該門市於打烊後進行環境清潔消毒，衛生局提出的硬體改善事項已立即改善，且此為疑似案件，因此該門市仍可正常營運。
聞風喪膽！店面客人驟減，每家約莫剩10位
記者今（9）日於台北市區包含西門、東區、信義區，於午間正餐時間約莫12點左右、晚間約莫18時30分至19時左右，現場直擊觀察八方雲集三家門市的營運狀況，發現來客數的確驟減，通常正餐時間總是幾近客滿、並有許多外帶客源的店面，都顯得冷冷清清，每家分店人數總計約莫10人左右。
記者步入某家分店，詢問服務人員是否受到該事件影響不小？店員回應，正餐時間來客數驟減不少，「但是傍晚學校放學時依然有一波人潮，學生們好像蝗蟲過境一樣。」足見學生們依舊不受新聞事件影響，店員也提到，還有很多老顧客今天還是有陸續上們，還很溫暖地加以安慰，店員並提及，「最近天氣愈來愈熱，很多食物保存的確要更小心」，也強調會更加用點心注意食品衛生與安全。