一粒雙胞胎姊姊IG曝光！身穿泳裝池畔戲水辣翻 粉絲：可甜又可鹹
過去幾周，就在所有人都被李多慧、安芝儇、李雅英、李晧禎等韓籍啦啦隊等人洗版之際，中職台鋼雄鷹啦啦隊「一粒」（趙宜莉）橫空出世，憑藉超洗腦神曲「葉保弟應援曲」一炮而紅。上周台鋼雄鷹在高雄澄清湖棒球場迎來主場開幕首戰周，有粉絲捕捉到一粒姊姊充滿仙氣的側臉，令不少人佩服趙家「基因強大」。昨（8）日一粒姊姊現身社群平台Threads，今天又有粉絲翻出一粒姊姊的IG，只見最新一篇文章是一粒姊姊在泳池畔身穿泳裝戲水的照片，讓不少粉絲們都大讚一粒姊姊：「可甜又可鹹。」
記者張一笙／綜合報導
一粒雙胞胎姊姊上周末被目擊在高雄澄清湖棒球場幫一粒拍照，一開始大家只知道有一位仙氣飄飄的美少女在幫一粒拍照，隨後一粒才跟大家宣布那是她的雙胞胎姊姊，讓不少粉絲驚訝表示：「什麼！原來有兩粒！」同時佩服一粒家的基因有夠強大，姊姊、妹妹都是美女。
有粉絲翻到一粒姊姊的IG，雖然只有9則貼文，但可以看得出一粒姊姊十分熱愛生活，並且喜歡韓國文化，不僅造訪了釜山必去的最美海景咖啡廳CORALANI，還到韓國人也推薦的髮型屋Am:ton做頭髮，更曾到南韓世宗市品嚐咖啡，享受悠閒的午後時光。
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