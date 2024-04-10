今日社論／賴清德新內閣走穩健之路　革舊維新是挑戰

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各界給予卓榮泰的評價，都是善於溝通協調、謙和圓融、府院黨行政歷練豐富等等，確實，卓榮泰派系色彩較淡，又有綠營「中生代大師兄」的地位，與黨內各派系皆能說上話，能幫助賴清德撫平內部雜音。此外更重要的是，在目前朝小野大的困境中，賴更要借重卓榮泰的柔軟身段，以抵禦來自藍白的猛烈砲火。
而鄭麗君在選前協助賴清德統整政見，對政策嫻熟，是副閣揆的合適人選。鄭的個性柔中帶剛，一方面不會與人針鋒相對，另一方面則堅持理念，有其「龜毛」的一面，未來在推動政策上面，將有剛柔並濟的效果。
至於國安三長，消息傳出，國安會秘書長顧立雄可望轉任國防部長，將成為台灣史上第七位「文人部長」，外交部長吳釗燮則回任國安會秘書長，現任國安局長蔡明彥留任。這三人都是蔡政府的人馬，僅是職位輪換，符合賴清德重申多次「延續蔡英文路線」的承諾。國安三長掌握國防兩岸的情資動態，此布局可看出賴清德現階段對於兩岸路線按兵不動，維持現狀。
綜上所述，賴清德就任初始，有意先安定內政、解決朝野對抗的亂象，對外則暫且擱置台海情勢的衝突，以穩固執政為主調。
然而新內閣的第二層意義，在於暴露出賴清德的決策圈小，未來恐鬧人才荒。
卓榮泰、鄭麗君和潘孟安三人都和賴清德關係良好，在選戰期間，是幫助賴清德打天下的「鐵三角」，而內定的行政院發言人陳世凱，也是賴競總發言人。直接啟用競選幹部入閣，雖是理所當然，但了無新意。
賴清德一向是「高冷型」的政治人物，道德標準高，不喜拉幫結派，也與其他黨內同志保持距離。說好聽是潔身自愛，但實則親和力不足，朋友也少，能贏取他信任的人更少。雖然好處是減少過去民進黨派系分贓、到處塞人的陋習，但隨之而來的危機就是人才難覓，恐難建立有開創性和多元性的團隊。
賴的核心幕僚不多，決策圈很小，外界多以「貫徹賴清德意志」來形容這一波新內閣的功能。如今賴清德府院黨權力一把抓，因此賴的意志為何，即決定了國家未來走向，稍有不慎，動盪國是。
不過，研判賴清德執政後的起手式，將會先走穩健保守的風格，以弭平朝野紛爭為首要目標，反倒要呼籲賴卓，須有開拓新政的魄力與決心，在維持台灣的經濟繁榮之餘，也要面對社會弊端，勇於改革。