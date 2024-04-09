張肇元敲隊史首支再見安打！上演大逆轉　台鋼雄鷹6：5氣走樂天

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樂天打線部分，遭到台鋼先發江承諺壓制，直到5局上才靠著廖建富、林承飛安打破蛋，將比數追近至1：2落後。然而，5局下台鋼又發起攻勢，首打者第二棒郭永維敲出左外野平飛球，同時也是台鋼單場的第4支二壘安打，洋砲魔鷹展現得點圈有人的進攻能力，敲回本場比賽的第2分打點，台鋼3：1樂天。
8局上台鋼換上王躍霖登板，林泓育打成內野滾地球，沒想到游擊手曾子祐發生失誤，讓林泓育成功站上一壘。後續樂天抓緊機會，第一棒陳晨威擊出二壘安打後，林立擊出右外野深遠安打，一棒送回壘上2名跑者，將比數追平成3：3。但樂天攻勢還沒停止，梁家榮、廖建富接力敲出安打，一舉將比分改寫為5：3逆轉領先台鋼。
結果9局下登板的賴胤豪遇到亂流，接連保送曾子祐、郭永維，林立面對王柏融強勁滾地球發生守備失誤，台鋼將比分追近至4：5。近況火熱的張肇元再度建功，打出中外野方向的深遠落地安打，幫助台鋼以6：5逆轉勝樂天，也成為隊史首支再見安打。
賽後張肇元也被選為單場MVP，先發江承諺雖然6局無失分，但可惜8局上遭到樂天逆轉，錯失勝投。另外，曾子祐、郭永維、魔鷹單場也都敲出2支安打。
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