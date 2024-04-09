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張肇元敲隊史首支再見安打！上演大逆轉　台鋼雄鷹6：5氣走樂天

▲台剛雄鷹張肇元敲隊史首支再見安打，9局下逆轉你的逆轉，6：5氣走樂天。（圖/台鋼雄鷹提供）
▲台剛雄鷹張肇元敲隊史首支再見安打，9局下逆轉你的逆轉，6：5氣走樂天。（圖/台鋼雄鷹提供）

記者林之越/綜合報導

樂天桃猿今（9）日本季首度南征澄清湖球場，首次對戰台鋼雄鷹。台鋼先發江承諺主投6局失1分繳出優質先發，不過樂天在8局上發起絕地大反攻，單局4支安打攻下4分逆轉戰局。然而，台鋼9局下靠著賴胤豪控球不穩，再度掀起反攻，最終由張肇元敲出隊史首支再見安打，逆轉樂天的逆轉，以6：5贏下比賽，也收下近期2連勝。

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比賽開始，台鋼開路先鋒曾子祐馬上敲出二壘安打，魔鷹擊出右外野平飛球落地形成安打，曾子祐跑回球隊第1分。3局下台鋼重回中心棒次，手感火燙的曾子祐敲出本場第2支二壘安打，第二棒郭永維也打出左外野高飛球，接力敲出二壘安打送回曾子祐，幫助台鋼2：0領先樂天。

樂天打線部分，遭到台鋼先發江承諺壓制，直到5局上才靠著廖建富、林承飛安打破蛋，將比數追近至1：2落後。然而，5局下台鋼又發起攻勢，首打者第二棒郭永維敲出左外野平飛球，同時也是台鋼單場的第4支二壘安打，洋砲魔鷹展現得點圈有人的進攻能力，敲回本場比賽的第2分打點，台鋼3：1樂天。

▲台鋼雄鷹江承諺先發出戰樂天桃猿，主投6局僅失1分，最終無關勝敗。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼雄鷹江承諺先發出戰樂天桃猿，主投6局僅失1分，最終無關勝敗。（圖／NOWnews資料照）
8局上台鋼換上王躍霖登板，林泓育打成內野滾地球，沒想到游擊手曾子祐發生失誤，讓林泓育成功站上一壘。後續樂天抓緊機會，第一棒陳晨威擊出二壘安打後，林立擊出右外野深遠安打，一棒送回壘上2名跑者，將比數追平成3：3。但樂天攻勢還沒停止，梁家榮、廖建富接力敲出安打，一舉將比分改寫為5：3逆轉領先台鋼

結果9局下登板的賴胤豪遇到亂流，接連保送曾子祐、郭永維，林立面對王柏融強勁滾地球發生守備失誤，台鋼將比分追近至4：5。近況火熱的張肇元再度建功，打出中外野方向的深遠落地安打，幫助台鋼以6：5逆轉勝樂天，也成為隊史首支再見安打

▲台剛雄鷹張肇元敲隊史首支再見安打，9局下逆轉你的逆轉，6：5氣走樂天。（圖/NOWnews資料照）
▲台剛雄鷹張肇元敲隊史首支再見安打，9局下逆轉你的逆轉，6：5氣走樂天。（圖/NOWnews資料照）
賽後張肇元也被選為單場MVP，先發江承諺雖然6局無失分，但可惜8局上遭到樂天逆轉，錯失勝投。另外，曾子祐、郭永維、魔鷹單場也都敲出2支安打。

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