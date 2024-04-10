美首例AI性犯罪！戀童狼男拍未成年女童「生成不雅影像」遭羈押

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在持有傳票和搜查令的情況下，警方搜查發現沃倫拍攝鄰居女童的照片後，利用AI技術將這些照片製作成色情影像，根據《CBS》和《NBC》報導，沃倫在會將鄰居女童的原始照片經由AI技術移除身上的衣物，不僅製作成裸露影像，還能生成讓女童擺出各種姿勢，甚至是虛擬的性行為場景。
佛羅里達州馬丁郡警官布勞頓（Brian Broughton）稱，如果只是簡單一瞥根本無法察覺這是經過AI生成的影像，製作性影像的技術已經逼真到讓他感到害怕。報導稱，沃倫在居住的社區當中表現得相當友善，鄰居對他印象良好，然而在他持有的影像當中，最年幼的受害者甚至還不到5歲。
當局稱，調查單位針對超過39個電子設備進行詳細分析，最終發現的影像讓人感到不適，「這些孩子甚至不知道自己成為受害者，所以我們正在打擊的是一種新型態的犯罪形式。」
沃倫目前面臨著17項幾乎都是重罪的兒童性犯罪指控，由於付不出高達150萬美元的保釋金，目前他仍被當局羈押，等候5月2日出庭受審。
這是美國第一起涉及運用AI技術的性犯罪事件，警方正在調查他是否還有涉及其他性影像的製造傳遞或交易，目前美國有9個州已經制定法律，禁止生成或共享未經同意的深偽影像，預計本案將會受到外界高度關注。