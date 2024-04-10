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先跌為敬？等待關鍵通膨數據　美股小跌3.19點、輝達跌逾2%

▲受金融股壓力、投資人等待關鍵的通膨數據，美股週二（9日）小跌。（圖／美聯社／達志影像）
▲受金融股壓力、投資人等待關鍵的通膨數據，美股週二（9日）小跌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

受金融股壓力、投資人等待關鍵的通膨數據，美股週二（9日）漲跌不一，整體表現淡靜，道瓊指數終場，下跌3.19點、收38883.67點。

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投資者在美國關鍵通膨數據發佈前難以重拾積極勢頭，早盤一度遭到拋售，午後收窄跌幅。標普500指數上漲超0.1%，道瓊工業指數幾乎持平，那斯達克指數漲幅超0.3%，連續第三個交易日走升，創自3月22日以來最大的三日漲幅。

外媒分析指出早盤遭到拋售三大原因，分別為人工智慧（AI）回吐、通漲數據預測以及納稅日季節性反應。

人工智慧市場狂熱中的部分贏家回吐部分鉅額漲幅，導致市場走低。輝達跌逾2%，由於他是華爾街最大股票，成為拉低標普500指數最大單一力量。超微電腦股價下跌2.62%，但今年迄今其股價仍上漲兩倍多。其他科技股也表現不佳，其中Meta和Netflix分別下降約0.5%和1.6%。

美國3月消費者物價指數（CPI）將於週三發布，有經濟學家預計3月份通膨率環比上漲0.3%。同日，聯準會（Fed）3月會議紀要可能會為未來的利率路徑提供進一步線索。

研究機構22V Research進行的一項調查顯示，53%的投資者認為週三對CPI的反應將會是「冒險」的。22V Research的策略師狄布喜（Dennis DeBusschere）表示，「我們調查的受訪者中有50%認為通漲沒有走上對聯準會有利的通往目標的軌道。今年2月，多數人認為是這樣。回答是的人越來越少，投資者並不擔心週三的情況，而是擔心更長期的狀況。」

美國投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）表示，「市場在過去一週左右一直停滯不前，擔心聯準會及其降息承諾。整體和核心層面的消費者物價指數強於預期，最終可能會引發回調。」

美股道瓊指數下跌9.13點，或0.02%，收38,883.67點。

那斯達克指數上漲52.68點，或0.32%，收16,306.64點。

費城半導體指數上漲45.42點，或0.94%，收4,870.81點。

S&P 500 指數上漲7.52點，或0.14%，收5,209.91點。

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