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女騎士地震遇山崩「消失落石中」！最新下落曝光　熱血男驚險救她

▲太魯閣台8線道路上日前遇到7.2強震，沿路山壁崩塌，有不少落石砸下，其中有駕駛人不幸罹難。（圖/以蘇花公路即時路況為主的平台）
▲太魯閣台8線道路上日前遇到7.2強震，沿路山壁崩塌，有不少落石砸下，其中有駕駛人不幸罹難。（圖/以蘇花公路即時路況為主的平台）

記者張嘉哲/綜合報導

花蓮縣3日發生芮氏規模7.2強震，讓太魯閣台8線道路的山壁崩塌，落石不斷砸向路上，然而近日越來越多行車記錄器曝光，其中一片段當中，有兩輛小客車、一台機車在經過台8線道路時，突然遭遇地震，三台車「全部消失在落石中」，讓大批網友擔心他們的安危，事後發現最後面的吉普車駕駛確定遭落石砸中罹難，而騎乘車機以及中間的小客車駕駛則逃過死劫，女騎士則是被砸傷骨折，人在花蓮門諾醫院救治後無生命危險。

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臉書粉專「以蘇花公路即時路況為主的平台」發文指出，3日地震的時候，一名駕駛行經在中橫公路寧安橋附近，前方有1輛吉普車、1輛銀色轎車、1輛機車正要穿越寧安橋隧道，結果突然就大地震，後方車輛親眼目睹三輛車全部消失在落石當中，而該駕駛則是停在明隧道當中，因此躲過山崩危機，不過片段曝光後，不少人都擔心前方三輛車駕駛人的安危。

▲行車記錄器拍下一台機車、兩輛轎車消失在落石當中的畫面。（圖/以蘇花公路即時路況為主的平台）
▲行車記錄器拍下一台機車、兩輛轎車消失在落石當中的畫面。（圖/以蘇花公路即時路況為主的平台）
貼文曝光後，停在明隧道逃死劫的張姓車主也出面回應「機車騎士我救起來了，現在在花蓮門諾醫院」，並且附上相關新聞連結，表示當時候開車載妻小要到花蓮玩3天2夜，沒想到在隧道口遇到強震，躲在隧道內才避開落石，後來聽到呼救聲，就先把女騎士、轎車駕駛救進隧道內，直到6小時後，一行人才被搜救人員救出。

女員工遭落石砸傷骨折！上班途中遇7.2強震

據了解，該名女騎士是山月村一名餐廳的員工，完全沒有想到每天上班必經之路竟然遇到強震，從行車記錄器看起來，該女騎士如果再晚個幾秒鐘，也將遭到最大的落石給擊中，後果將不堪設想。

所幸也遇到熱心的張姓男子見義勇為，將中間的汽車駕駛以及女騎士救進隧道，當時餘震不斷，有可能也有落石再砸下，讓網友紛紛留言大讚「第一時間就驚險把人救起來，真的是非常值得讚賞的勇氣」，而女騎士傷勢則是手臂骨折斷裂，目前正在門諾醫院接受治療，也被媒體拍到正臥床休養、同事有前往探病，總算讓眾人放下心中大石。

黃牌重機騎士也逃死劫！本尊身分曝光

而除了上述行車記錄器備受討論外，還有另外一段也同樣引人討論的是，一名汽車駕駛行經蘇花太魯閣段，結果遇到地震山崩，但在地震之前，汽車駕駛與一台黃牌重機騎士剛「會車」，隨後就立刻發生嚴重山崩，許多人也非常緊張「黃牌重機騎士下落」。

隨影片瘋傳，黃牌重機騎士也出面報平安，原來他的真實身分是天祥派出所員警周彥志，當天是值完夜班下山回家，沒想到在下班回家路上遇到強震，所幸他後來也躲進明隧道當中沒有受傷。而根據《東森新聞》報導，周彥志看到情況不對，馬上把車丟在隧道、徒步走回天祥派出所支援救災。

▲一段行車紀錄中，駕駛再遇到強震山崩前，曾與一輛黃牌重機騎士會車，所幸後來該騎士也躲進明隧道中，沒有遭到落石砸中，且該騎士身分是員警。（圖/翻攝記者爆料網）
▲一段行車紀錄中，駕駛再遇到強震山崩前，曾與一輛黃牌重機騎士會車，所幸後來該騎士也躲進明隧道中，沒有遭到落石砸中，且該騎士身分是員警。（圖/翻攝記者爆料網）


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