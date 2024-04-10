女騎士地震遇山崩「消失落石中」！最新下落曝光　熱血男驚險救她

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貼文曝光後，停在明隧道逃死劫的張姓車主也出面回應「機車騎士我救起來了，現在在花蓮門諾醫院」，並且附上相關新聞連結，表示當時候開車載妻小要到花蓮玩3天2夜，沒想到在隧道口遇到強震，躲在隧道內才避開落石，後來聽到呼救聲，就先把女騎士、轎車駕駛救進隧道內，直到6小時後，一行人才被搜救人員救出。
女員工遭落石砸傷骨折！上班途中遇7.2強震
據了解，該名女騎士是山月村一名餐廳的員工，完全沒有想到每天上班必經之路竟然遇到強震，從行車記錄器看起來，該女騎士如果再晚個幾秒鐘，也將遭到最大的落石給擊中，後果將不堪設想。
所幸也遇到熱心的張姓男子見義勇為，將中間的汽車駕駛以及女騎士救進隧道，當時餘震不斷，有可能也有落石再砸下，讓網友紛紛留言大讚「第一時間就驚險把人救起來，真的是非常值得讚賞的勇氣」，而女騎士傷勢則是手臂骨折斷裂，目前正在門諾醫院接受治療，也被媒體拍到正臥床休養、同事有前往探病，總算讓眾人放下心中大石。
黃牌重機騎士也逃死劫！本尊身分曝光
而除了上述行車記錄器備受討論外，還有另外一段也同樣引人討論的是，一名汽車駕駛行經蘇花太魯閣段，結果遇到地震山崩，但在地震之前，汽車駕駛與一台黃牌重機騎士剛「會車」，隨後就立刻發生嚴重山崩，許多人也非常緊張「黃牌重機騎士下落」。
隨影片瘋傳，黃牌重機騎士也出面報平安，原來他的真實身分是天祥派出所員警周彥志，當天是值完夜班下山回家，沒想到在下班回家路上遇到強震，所幸他後來也躲進明隧道當中沒有受傷。而根據《東森新聞》報導，周彥志看到情況不對，馬上把車丟在隧道、徒步走回天祥派出所支援救災。
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