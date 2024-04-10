受惠歐洲併購案、台泥3月營收創史高！強震估影響4月毛利2.5億元
水泥廠台泥昨（9）日晚間公吿，3月合併營收為136.49億元，月增184%、年增16.36%，創下單月歷史新高，推升營收動能主因是受惠土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor兩家歐洲水泥廠完成交易併入財報、開始貢獻營收。第一季營收則為 256.85 億元，年減 2.6%。
記者陳郁柔／台北報導
台泥3月已完成擴大投資歐洲低碳水泥相關交割程序，總金額6億2100萬歐元（約新台幣213億元），其中土耳其增加20%、葡萄牙增加60%持股後，共持有「土耳其資產之合資公司」60%、葡萄牙Cimpor水泥公司100%股份。
而4月3日台灣東部地震，台泥位處震央，花蓮和平廠區部分設備受損，預估影響營收減少約7.5億元、毛利減少2.5億元；修繕受損設備預估支出約8億元，其中約3億元為當期費用，保險理賠收入預估約2.2億元。
台泥表示，和平水泥廠二號窯及和平電力二號機組，仍依原定計畫進行例行歲修一個月；和平水泥廠一號窯預計4月26日點火運營；和平電力一號機組預計4月14日併網發電。
至於和平港已啟動備援設施，運送水泥及煤，碼頭預計5月初可滿足日常運營所需；台泥表示，日後若相關運營或金額有重大變動，會再更新相關訊息。