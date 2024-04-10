花蓮7.2強震釀災！高三生雙腿遭巨石砸中　命危裝葉克膜搶救

找到人了！黃牌重機騎太魯閣遇山崩生死瞬間　騎士是天祥所員警

▲行車記錄器可見，黃牌重機從對向行駛而來，與車主擦肩而過。（圖／翻攝記者爆料網）
▲行車記錄器可見，黃牌重機從對向行駛而來，與車主擦肩而過。（圖／翻攝記者爆料網）

社會組／綜合報導

花蓮強震釀成死傷與災情，地震當下有駕駛在太魯閣遇到山崩，駕駛機警停在明隧道內，幸運逃過一劫，行車紀錄器也拍下山崩瞬間，大量落石如雨下。畫面曝光後，有眼尖網友發現，曾有一輛黃牌重機與車主擦身而過，不少人關心騎士安危，如今騎士身份也曝光了，是花蓮新城分局天祥派出所員警。

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《記者爆料網》9日貼出行車紀錄器影片，可見車主行駛於蘇花太魯閣段時，手機突然收到國家級警報，隨後強震襲來，所幸前方就是明隧道，車主機警將車輛停在隧道內躲避，幸運躲過土石淹沒危機。

▲車主機警將車輛停在隧道內躲避，幸運躲過土石淹沒危機。（圖／翻攝記者爆料網） ▲車主機警將車輛停在隧道內躲避，幸運躲過土石淹沒危機。（圖／翻攝記者爆料網）

然而，卻有眼尖網友發現，影片稍早有名黃牌重機從對向行駛而來，與車主擦肩而過，令不少人關心起騎士安危。根據《東森新聞》報導，該名重機騎士為天祥所員警周彥志，地震當天他值完夜班後下山回家，途中遇到強震，由於地震當下通訊全斷，傳出一度失聯，嚇壞所內同仁。

據了解，周彥志同樣也停在隧道內，幸運躲過「落石雨」，他見前方道路已無法繼續騎車，索性把車丟下，徒步走回派出所加入救災行列，同仁見到他人平安無事後，這才放下心中大石頭。


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