花蓮7.2強震釀災！高三生雙腿遭巨石砸中　命危裝葉克膜搶救

花蓮強震台灣地表「位移45公分」！衛星計算報告出爐　嚴重區域曝

▲花蓮7.2地震後，台灣地表最嚴重估位移45公分。（圖／翻攝內政部國土測繪中心）
▲花蓮7.2地震後，台灣地表最嚴重估位移45公分。（圖／翻攝內政部國土測繪中心）

記者孫唯容／綜合報導

花蓮3日發生規模7.2強震，成為921大地震後震度最強的一次，造成數個地區發生山崩、房屋坍塌。內政部國土測繪中心在震後使用衛星測量資料，分析在地震前後45小時，震央附近基準站位移的量級，根據計算結果報告出爐，高程最大抬升量位於花蓮站（HUAL）約45.1 公分、水平位移量約 8.1 公分。

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4月3日上午7時58分，台灣東部海域發生一起芮氏規模7.2大地震（地震編號019號），震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里處（北緯23.77°、東經121.66°）、深度為15.5公里，其中最大震度為花蓮縣地區6強。截至今（10）日上午8時，後續餘震已累積816起。

震後，國土測繪中心使用322個GNSS連續觀測站，包含交通部中央氣象署、中央研究院地球科學研究所、經濟部地質調查及礦業研究中心、臺中市政府、高雄市政府及本中心管理衛星測量資料，以Bernese基線處理軟體及IGR快速精密星曆，計算震央附近基準站地震前23小時及地震後約22小時資料，最小約制於金門衛星追蹤站（KMNM），計算結果如下：

1. 基準站水平最大位移量位於東管處站（YENL）約22.2公分，該站 高程抬升約 35.6 公分；高程最大抬升量位於花蓮站（HUAL）約 45.1 公分，該站水平位移量約 8.1 公分；靠近震央附近花蓮新城站 （SICH）水平位移約 8.6 公分，高程抬升約 26 公分，花蓮豐濱站 （FONB）水平位移約 4 公分，高程抬升約 2.2 公分。

2. 臺灣其他各地位移情形，北部地區位移量約 1~4 公分，西部地區 位移量約 1~6 公分，南部地區位移量約 1~2 公分。

3. 整理地表位移影響較嚴重地區初步評估北起南澳（NAAO）、南至 豐濱（FONB），西至高峰（KFN2）、埔里（PLIM）等範圍。

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