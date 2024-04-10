花蓮強震台灣地表「位移45公分」！衛星計算報告出爐　嚴重區域曝

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震後，國土測繪中心使用322個GNSS連續觀測站，包含交通部中央氣象署、中央研究院地球科學研究所、經濟部地質調查及礦業研究中心、臺中市政府、高雄市政府及本中心管理衛星測量資料，以Bernese基線處理軟體及IGR快速精密星曆，計算震央附近基準站地震前23小時及地震後約22小時資料，最小約制於金門衛星追蹤站（KMNM），計算結果如下：
1. 基準站水平最大位移量位於東管處站（YENL）約22.2公分，該站 高程抬升約 35.6 公分；高程最大抬升量位於花蓮站（HUAL）約 45.1 公分，該站水平位移量約 8.1 公分；靠近震央附近花蓮新城站 （SICH）水平位移約 8.6 公分，高程抬升約 26 公分，花蓮豐濱站 （FONB）水平位移約 4 公分，高程抬升約 2.2 公分。
2. 臺灣其他各地位移情形，北部地區位移量約 1~4 公分，西部地區 位移量約 1~6 公分，南部地區位移量約 1~2 公分。
3. 整理地表位移影響較嚴重地區初步評估北起南澳（NAAO）、南至 豐濱（FONB），西至高峰（KFN2）、埔里（PLIM）等範圍。
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