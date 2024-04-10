教育部4支箭擴大幼兒教保公共化！3策進作為減輕家長、教保員負擔

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為支持年輕家庭育兒，無縫銜接提供教保服務，教育部鼓勵各地方政府增設2歲專班，另對於公立幼兒園經評估園內招生及供需情形後，如已滿足既有3歲至5歲幼生就學需求，轉型增設2歲專班者，優先給予補助，106年至112年累計補助增設958班（含增設863班、轉型95班）。教育部協助國防部等14部會，就近於工作場所設置非營利員工子女幼兒園或職場互助教保服務中心，自110年至112年合計設置159處、431班，提供近9,200個名額，讓員工可以安心托育、放心工作。
另外，教育部透過3項策進作為，減輕教保服務人員、家長育兒負擔，包括精進公立幼兒園開辦延長照顧服務、推動調整師生比政策、續於公共化供應量不足處增設公共化幼兒園。
教育部報告提到，為解決過往公立幼兒園受限於參與人數，致延長照顧服務費用偏高，使幼兒無法參加問題，並減輕家長經濟負擔，自113年寒假起公立幼兒園採定額收費，不足費用則由該部與地方政府共同編列經費。
經濟弱勢幼兒均免繳費，於學期中每月參加者，每小時35元；寒暑假採每月參加者，每月2000元。113年寒假計2,210園開辦，開辦率88.7%；112學年度第2學期計2,241園開辦，開辦率89.9%。另自113年7月起，補助公立幼兒園提供延長照顧服務所需加置人力，其人力應符合幼兒教育及照顧法第20條所定課照人員資格，由地方政府統一甄選。
教育部報告指出，為減輕教保服務人員負擔及提升幼兒所受教保服務品質，自112年起與各直轄市、縣（市）政府逐一盤點轄內公共化幼兒園之各年齡招生、區域人口狀況等情形，由公共化幼兒園先行啟動調整師生比方案，以3學年（112學年至114學年）為期程，循序漸進逐年達成調整師生比至1:12的最終目標。112學年度公共化幼兒園共2,868園，其中師生比達 1:12計2,080園，達成率約佔整體73%。
另外，教育部表示，將針對都會區及公共化供應量仍有不足之地區，持續協助各地方政府盤整空餘空間增設公共化幼兒園（班）及2歲專班，納入各地方政府中程計畫及一般性補助管考核機制，與定期召開列管會議，並繼續與內政部營建署合作，於社會住宅內提供空間設置公共化幼兒園，以加速都會區設置公共化幼兒園及增加2歲專班供應量。