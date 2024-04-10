新北國三生割頸案！乾哥乾妹「未抗告」 12日移送檢方偵辦
新北市一名國3生去年底因細故遭同學持彈簧刀刺死，消息曝光後立刻引發社會議論，事發後行兇郭姓「乾哥」與涉案的林姓「乾妹」被新北地院少年法庭裁定收容台北少年觀護所，歷經3個月的調查，今年3月裁定移送檢方，「乾哥」、「乾妹」於期限內皆未提出抗告，新北地院預定於12日移送檢方偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，去年12月25日中午就讀土城某國中的一名女學生因不滿前往別班找朋友時被驅離，跑去找同校「乾哥」抱怨，豈料該名少年聞言後，隨即前往教室與被害人理論，並掏出彈簧刀刺向對方的頸部等要害，緊急送醫一度恢復生命跡象，不過受害人仍在26日深夜傷重不治。
涉嫌教唆的少女獲責付返家後，又多次在網路上嗆聲，且疑似使用新手機聯繫目擊同學，指導若被傳去作證該如何回答，對此，新北地院則認為，少女在調查期間涉及偏差行為，且有串證之虞，本件行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，應予收容。
全案調查3個月後，法官裁定行兇的郭姓少年依殺人罪嫌移送檢方，林姓少女由另位法官獨立調查，疑涉及殺人罪共犯，同樣裁定移送新北地檢署偵辦，2人於期限內皆未提出抗告，新北地院預定於12日依法移送檢方偵辦。