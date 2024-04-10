高虹安涉貪助理費再開庭！3共犯助理接力作證 小兔作證成關鍵
高虹安涉貪助理費一案，台北地院今（10）日9時30分，再度審理，從早到晚全日開庭詰問證人，傳喚3名高辦助理黃惠玟（小兔）、陳奐宇、陳昱愷認罪證人作證。稍早，高虹安抵達北院時面對媒體僅表示「辛苦了」，後續不發一語快步走進法庭。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，高虹安在擔任台灣民眾黨不分區立委時，與黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文等人共同浮報薪資、加班費，要求黃惠玟將助理酬金、加班費申報至上限，浮報酬金8萬多元、加班費54萬多元，扣除獎金及公務支出後，檢方認定高虹安共詐領46萬30元，起訴5人涉犯《貪污治罪條例》利用職務上之機會詐取財物等罪嫌，目前黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷都認罪，高虹安、王郁文則不認罪。
上月27日開庭時，黃惠玟表示，零用金制度確實是她向高虹安辦公室提出，財源來自助理薪資差額，以及用助理名義每月向立院盡量申報到上限的加班費，而助理費要給多少全由高虹安決定，且助理個別助理該繳回多少錢、入帳後回捐也由高虹安決定。
黃惠玟也表示，高虹安曾猶豫要求助理回捐薪資與加班費是否違法，最後確定採用的關鍵，由於國會辦公室裝潢花費80多萬元、立院僅補助35萬元，高虹安說問過律師只要用於公務就沒問題，而辦公室裝潢屬於公務性質。