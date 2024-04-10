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與外資同行！成長與股息兼具　00946發行價10元、5月掛牌

▲00946將在4月22日展開募集，預計5月掛牌上市，發行價格為10元，入手門檻友善，採取月月配也有助滿足投資人每月靈活運用資金的需求。（圖／NOWnews資料照片）
▲00946將在4月22日展開募集，預計5月掛牌上市，發行價格為10元，入手門檻友善，採取月月配也有助滿足投資人每月靈活運用資金的需求。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

隨基本面修復、科技業庫存回歸正常水位、AI題材持續熱炒之下，帶動加權指數攻上2萬點大關，科技股功不可沒，也預期將持續引領台股表現。有投信業者看好趨勢，推出「00946群益科技高息成長ETF」，聚焦擁有外資認同度高、獲利能力高以及股息水準高之三高特性的台灣科技高息股。00946將在4月22日展開募集，預計5月掛牌上市，發行價格為10元，入手門檻友善，採取月月配也有助滿足投資人每月靈活運用資金的需求。

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00946其追蹤指數為特選科技高息成長指數，鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，不僅考量企業獲利能力，也是市場上第一檔將外資認同度納入成分股篩選考量的ETF。市場認為，台灣科技產業經營實力享譽國際，因此科技股向來是外資鍾愛的投資區塊，又由於外資對投資標的篩選嚴謹，多持長線投資角度，因此納入外資認同度，讓投資人也能多個選擇。

法人指出，00946不只選獲利能力佳的科技股，也看重成分股的配息能力，採取00919的精準高息策略，會在每年5月與11月重新審核成分股，5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，11月審核還需額外滿足當年度累計EPS為正數，且當年度至少有兩季EPS為正數的條件，超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股。

統計00946追蹤指數與加權指數、電子指數、台灣科技優息指數等主要指數近5年股利率表現，00946所追蹤的「特選科技高息成長指數」其平均股利率為9.9%，較居次的台灣科技優息指數8.5%更為優異，且以各年度表現來看，也都以特選科技高息成長指數表現明顯勝出。

法人認為，台灣景氣燈號2月續亮綠燈，景氣穩定復甦，加上科技產業恢復成長周期，AI發展更是為產業增添成長動能與商機題材，有望吸引外資與長線資金回流，中長期展望正向看待，特別在科技股方面，更是不乏獲利能力與配息能力俱佳之公司值得留意，鑒於每年6到8月為除息旺季，建議投資人接下來可考慮透過以董事會公告最新股利與獲利表現作為成分股篩選依據的台股科技高息ETF來參與，既精準卡位高息，又能兼顧科技股成長契機。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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