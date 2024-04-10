擬關南京廠、近2400員工受影響 群創：提升整體營運效應
群創繼去年底關掉竹南廠，傳出也將關閉上海與南京廠，而市場9日傳出群創南京模組園區計劃關停，設備將轉至寧波廠，目前正在分批遣散員工，遣散費為N+1，涉及員工人數為2395人。群創今（10）日早盤股價波動不大，多在平盤以上小漲。而群創也重訊表示，集團正致力提升生產配置及整體營運效益，會協助南京廠員工轉職發展。
記者許家禎／台北報導
群創竹南T1廠去（2023）年11月底通知上百人離職，當時群創指出這是基於彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，經審慎評估全面精實管理，包括組織與產線的最適調整，以強化集團佈局與發展。其實，群創於去年9月就啟動組織改組計畫，希望鎖定顯示器及非顯示器兩大領域群。其中，顯示器領域群主攻面板模組，以持續提升成本良率、毛利率及穩定市占為目標。
陸媒芯智訊9日報導，群創近日傳出南京廠將關廠裁員的消息，有群創光電寧波廠區負責招聘的相關人士透露，已收到消息，但沒有收到南京廠員工將調至寧波的消息。群創在大陸寧波、佛山、上海、南京都設有面板後段模組廠，其中南京廠區（南京群志光電）成立於2001年5月，該廠曾經是世界上最大的中小尺寸TFT面板製造基地，為眾多國際知名手機、數位相機品牌進行生產。
針對南京廠關廠消息，群創今日發出重訊指出，集團致力提升生產配置及整體營運效益，將南京廠部分產線、產品進行調整，同時優化與調節人力結構，以強化集團發展。群創表示，公司感謝南京廠員工的貢獻，將與當地相關政府機關溝通，協助南京廠員工轉職發展，以確保員工獲得尊重的態度與公平的待遇。