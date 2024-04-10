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陶晶瑩連署沒提封殺黃子佼挨罵！傻眼發聲：他已社會性死亡

▲陶晶瑩連署修法加重兒少性侵法刑責，卻被網友指責未點名黃子佼，讓她忍不住大吐苦水，強調對方已社會性死亡。（圖／記者陳明中攝影）
▲陶晶瑩連署修法加重兒少性侵法刑責，卻被網友指責未點名黃子佼，讓她忍不住大吐苦水，強調對方已社會性死亡。（圖／記者陳明中攝影）

記者江芷稜／綜合報導

黃子佼購買少女不雅片引發眾怒，圈內女星賈永婕、小S、陶晶瑩、陳文茜等人聯合發表聲明呼籲修法加重刑責，卻被網友指控沒有點名封殺黃子佼，陶晶瑩昨（9）日在廣播節目大吐苦水，透露為了這個連署煞費苦心，必須考量名人想法、專家意見，沒有外界想得容易，絕非靠謾罵就能改變，也解釋未提黃子佼名字原因，「他現在社會性死亡，大家都看見了」，更心疼恩師張小燕被炮轟，畢竟連他老婆孟耿如都不知情。

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▲ 黃子佼出席產品發布會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.20）
▲ 黃子佼因收藏少女不雅片遭到網友撻伐。（圖／記者陳明安攝）
黃子佼被爆是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，並購買7部未成年不雅片，引發眾多女星們憤怒，決定連署要求修法加重刑責，但因全文5大訴求在現有法條都有，且未公開點名黃子佼，引發網友抨擊，質疑該聲明只是虛晃一招、「雷聲大雨點小」，沒有太多實質力量。

▲陶晶瑩（左）在廣播節目《陶色新聞》透露連署修法相當不容易，需考量多方意見。（圖／翻攝「飛碟聯播網〉YT）
▲陶晶瑩（左）在廣播節目《陶色新聞》透露連署修法相當不容易，需考量多方意見。（圖／翻攝「飛碟聯播網〉YT）
對此，發起人之一的陶晶瑩在廣播裡揭露連署內幕，強調原本只是幾位媽媽的想法，然後再擴及各自人脈，她必須居中協調發表聲明方式與內容，每一字句都要斟酌，獲得大家同意，本來還打算把公布犯罪者姓名、照片納入法條，是法律專家提醒這點違反憲法才取消，其中過程相當複雜，「大家把這想太容易了」。

▲黃子佼被爆出曾性侵17歲企業家二代，小S閨密賈永婕呼籲修法「求重量刑」。（圖／賈永婕臉書）
▲黃子佼被爆出曾性侵17歲企業家二代，小S（左圖右）和閨密賈永婕呼籲修法求重量刑。（圖／賈永婕臉書）
因連署內文未提黃子佼，發起者竟被網友質疑、攻擊，陶晶瑩感到很錯愕，「我都傻眼了，然後（網友）說你們在模糊焦點幫他（黃子佼）過關，What？我覺得他現在社會性死亡，已經就是大家都看見了，眼睜睜的看見了，我們根本沒有任何的什麼特殊想法，就是幾個媽媽討論了，真的看不下去。」

▲張小燕（左）公司被抓包偷刪文！黃子佼強調「僅有7部偷拍片」，大鵬傳播將律師函置頂粉專，如今已消失。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼（左）涉及性騷擾事件，連恩師張小燕都受到波及。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
她也替恩師張小燕說話，心疼網友質疑張知情不報，陶晶瑩無奈地說，就像很多父母都不曉得孩子看成人片，連孟耿如聲明都強調自己很多事最近才知道，更何況是張小燕。另有網友認為她們太晚發聲，是看風向轉變才動作，陶晶瑩強調連署耗費時間，絕非單純謾罵就能改變事情，希望化眾人焦慮為力量往前，儘管獲得許多女立委支持，但今年相關預算早已編列，要能真正修法恐怕得等到2026年才能落實執行。


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