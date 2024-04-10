陶晶瑩連署沒提封殺黃子佼挨罵！傻眼發聲：他已社會性死亡

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對此，發起人之一的陶晶瑩在廣播裡揭露連署內幕，強調原本只是幾位媽媽的想法，然後再擴及各自人脈，她必須居中協調發表聲明方式與內容，每一字句都要斟酌，獲得大家同意，本來還打算把公布犯罪者姓名、照片納入法條，是法律專家提醒這點違反憲法才取消，其中過程相當複雜，「大家把這想太容易了」。
因連署內文未提黃子佼，發起者竟被網友質疑、攻擊，陶晶瑩感到很錯愕，「我都傻眼了，然後（網友）說你們在模糊焦點幫他（黃子佼）過關，What？我覺得他現在社會性死亡，已經就是大家都看見了，眼睜睜的看見了，我們根本沒有任何的什麼特殊想法，就是幾個媽媽討論了，真的看不下去。」
她也替恩師張小燕說話，心疼網友質疑張知情不報，陶晶瑩無奈地說，就像很多父母都不曉得孩子看成人片，連孟耿如聲明都強調自己很多事最近才知道，更何況是張小燕。另有網友認為她們太晚發聲，是看風向轉變才動作，陶晶瑩強調連署耗費時間，絕非單純謾罵就能改變事情，希望化眾人焦慮為力量往前，儘管獲得許多女立委支持，但今年相關預算早已編列，要能真正修法恐怕得等到2026年才能落實執行。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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