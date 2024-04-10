特企／增員好給力！全球人壽舉辦組織發展營　打造招募推手的舞台

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業務長鄭中安特別出席組織發展成長營，向近百位業務夥伴精神喊話，他表示，希望藉此鼓勵同仁在組織發展上，長期且持續的穩定成長，「發展組織就如同一加一大於二的加乘效果」，每年持續找一位夥伴共同打拼，共同增員，組織就會累積壯大，就能在壽險業累積未來的資產。鄭中安也透過難得機會，激勵業務夥伴，與大夥高歌，巧妙改編歌詞「戀愛ing」為「增員ing」，提醒大家增員為重要目標。
全球人壽在培育壽險人才不遺餘力，2023年，舉辦改版優化後的Pacesetter課程，成果顯著，培訓後業務主管增員成效較培訓前成長70%，且落實培育輔導，輔導活動量提升3倍以上。面對未來的市場，業務人員需要有更全方位的保單與財務規劃能力，除檢視保障缺口，還須擁有同業商品分析能力，並隨著客戶生涯階段的改變，協助客戶調整保單規劃，擴大其他金融商品的交替運用，如保單結合信託等，替客戶進行全方位的規劃，以及高資產客群經營的專業能力，從銷售保單業務員，晉升為全方位規劃顧問。
因此，全球人壽提供業務人員多元的訓練資源落實基本功，並擴大學習領域，讓業務同仁能因應商品型態轉變與客戶各階段的調整，專精客群經營落實全方位規劃，將會是業務同仁突破成長的關鍵。
在業務轉型方面，保險公司需要大量健康的業績，同時擴大業務團隊組織發展，業務人員也需要不斷精進成長，應以培養「高產能」業務同仁及「高效能」業務單位為目標。全球人壽全面展開人才養成與訓練計畫，透過「海豹部隊」專案訓練，並攜手國際最具公信力的壽險研究機構合作，全面提升訓練、輔導，落實「全球菁英發展培訓藍圖」，協助業務夥伴提升職能以面對未來的市場挑戰。此外，更積極啟動經驗傳承，也持續在壽險事業上招募新人，傳承豐富業務經驗、培養服務接班人，提供有志從事壽險業的夥伴，更好的選擇。