韓國會大選開跑！怨恨主導政治成「角鬥場」　選民為「懲罰」投票

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這些根本性的危機促使韓國政治比起以往撕裂，透過社交媒體傳播的網路煽動暴力的行為激增，仇恨成為了主流。一月時，一名心懷不滿的老人襲擊了李在明，用刀刺傷了他的脖子；幾週之後，一名憤怒的年輕人用石頭砸傷一名執政黨的立法委員。
韓國西江大學（Sogang University）政治學教授趙永鎬（Cho Youngho，音譯）上月在一篇分析文章中寫道，「韓國政治長期以來一直被報復和怨恨所主導，以至於政治已經成為一個報復性的「角鬥場」。總統的任期只有五年，他們經常對前任總統或國內競爭對手進行刑事調查，造成了政治報復的惡性循環。」
而尹錫悅和李在明則是在2022年總統選舉中首次發生衝突，當時韓國媒體指出，此次選舉是「不討喜的人之間的較量」。最後尹錫悅僅以0.73%的優勢獲勝，為史上票數差距最小，但從那時開始，雙方之間的競爭越演越烈。
尹錫悅上任之後，對李在明和他的妻子、助手進行了一系列調查，李在明遭指控受賄和其他刑事指控。不過李在明所領導的在野黨拒絕支持尹錫悅提名的內閣人選，還絕食抗議尹錫悅「獨裁」。而尹錫悅又否決了在野黨通過的法案，其中有涉及調查第一夫人金建希貪污的法案，朝野兩黨矛盾一再激化。
在選前的民調顯示，韓國選民通常是投給政黨及其領導人，而不是個人候選人。韓國民調專家鄭韓蔚（Jeong Han Wool，音譯）更表示，大約20%的合格選民希望看到尹錫悅和李在明均受到「懲罰」，這次選舉可能取決於這部份選民最終如何投票。
若是李在明領導的共同民主黨勝利，將有助於李在明重振前景，也有助於通過新的特別檢察官法案，以調查涉及尹錫悅政府及其妻子的貪腐和濫用權力指控。
這次選舉主要是兩大政黨爭奪議會多數席次的較量。但許多小黨甚至是新創的政黨也加入這場競爭。李在明的政黨以及與其密切的兩個小黨在競選活動中呼籲「懲罰尹錫悅」、讓尹錫悅「跛腳」。
韓國明知大學政治學家申律（Shin Yul，音譯）表示，如果尹錫悅在這場選舉中失敗，那在任期屆滿之前幾乎「無能為力」。