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學生會完全攻略手冊發布！台學聯出工具書助大專學生會解決問題

▲台學聯出工具書《學生會．完全攻略手冊》，助大專院校學生會解決問題。（圖／台學聯提供）
▲台學聯出工具書《學生會．完全攻略手冊》，助大專院校學生會解決問題。（圖／台學聯提供）

記者李琦瑋／台北報導

台灣學生聯合會今（10）日舉行《學生會．完全攻略手冊》新書發布會，共分4大面向，包含「學權」、「公關」、「法治」、「財政」，最後則聚焦學生會的現況剖析，盼以實用工具書，協助學生會解決問題。

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台學聯理事長翁歆媃表示，本月初，是學聯成立5週年的時刻，而學聯長期以來發現關於學生自治相關的文本屈指可數，於是耗時2年，撰寫出屬於當代的《學生會．完全攻略手冊》，她將該書定調為實用工具書，盼從實務案例作為經驗，來協助學生會解決問題。

翁歆媃強調，學聯作為唯一的全台灣大專院校學生自治組織，倡議《大學法》修法的訴求未曾動搖，但更清楚應該要回到校園來深耕，協助大專院校學生會解決校內所遇到的實際問題。

立委范雲今天也出席推薦學生會攻略手冊，並指出，在社會愈趨重視青年權益的現在，也應該注意到和重視校園民主；學生明明是校園中人數最多的群體和教育的主體，卻被當成4年一批的過客、被管理的客體，無法在校園中決定與自己權益攸關的大小事。

范雲說，除了要續推大學法修法，更要讓學生會被培力，在校園中傳承使命、發展行動主義，她將這本書推薦給所有在讀大學、將要讀大學、曾經讀過大學的人，一起瞭解大家在校園中民主生活的問題，讓校園更重視學生權益。

經民連智庫召集人賴中強表示，他在1988年擔任台大學生會長，當時被教育去學校不要談政治、不要參與，好幾世代的台灣人都被告誡不要參與，今天看到公民社會體制仍不成熟。

賴中強分享剛當學生會長時要考慮如何編預算給學代會審理、各項大小支出如何記帳、學生會的財務或公參的財務，不貪不取、公開透明並且要能被問責，有問題都可以攤開資料做說明，唯有這樣才能被信任，獲得更多社會與學生支持。

《學生會．完全攻略手冊》總編輯馮輝倫提到，在學生自治開始出現各種荒腔走板的行為及事件時，更代表著應該重視學生自治，他也拋出為何現今學生自治會產生這些問題，答案可能就在「傳承」與「不被重視」。

馮輝倫說，大多數學生會皆是一年一任，若交接的好，則學生會得以延續傳承一屆又一屆，但若其中有一屆出了狀況，便可能導致次屆學生會得重新摸索，而關於學生自治的理論、實務運作文獻在實體、網路環境竟又屈指可數，致使學生會無法知曉學生會與社會的連結、學生會為何應當以學權為根、學生會的對外公關、學生會的法治地位及學生會財務應當如何處理。
 
馮輝倫呼籲，期望透過這本書的傳播，能使更多人理解學生自治及其重要性，使大學法修法的討論更加蓬勃而有朝一日能夠修法通過。

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