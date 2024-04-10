防治荔枝椿象！保育署建議：煮來吃　油炸「秒變鹹酥雞」口感曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
荔枝椿象是傷害荔枝、龍眼的害蟲，若是人類皮膚或眼睛不幸接觸其汁液，還會引起刺痛感、過敏現象，甚至皮膚紅腫潰爛，因此民眾在晾曬衣物上看到荔枝椿象的卵總會驚慌失措。林業署嘉義分署觸口自然教育中心想出防制新招，嘗試把荔枝椿象做成料理，讓民眾用吃蟲來防治害蟲，並開辦「呷蟲王者」課程，教導民眾怎麼吃荔枝椿象最好吃。
「石鱸師」爆炒荔枝椿象，一口咬下酥脆聲響
而台灣YouTuber「石鱸師」早在幾年前，就嘗試過荔枝椿象油炸料理，只見影片中，他將捕捉到的荔枝椿象容器內加入水，並且搖晃數次清洗，接著將荔枝椿象放熱油爆炒後拿出，再把蔥段等提香的佐料另外酥炸，撒上胡椒粉，荔枝椿象料理即完成。
石鱸師也立即品嘗，一口咬下爆出酥脆的聲響，也讓畫面外的家人直呼「鹹酥雞喔？」，而他也分享食後心得，就是相當酥脆，且香香的，尤其是炸過後爆出來的白色油脂，是最美味的精華部位。
尚未長翅膀的若蟲好入口，成蟲更有滋味
推廣「荔枝椿象料理」的觸口自然教育中心表示，不少外籍移工會將荔枝椿象炒、烤後食用，嘗試過後發現，4月至5月的荔枝椿象多半是尚未長出翅膀的若蟲，較無「杏仁味」容易入口，但也有人認為，成蟲油炸後比較有味。
觸口自然教育中心除了推廣荔枝椿象料理外，也端出「麵包蟲鬆餅」料理，並表示昆蟲真的很適合當食物，跟雞豬牛一樣是動物性蛋白，適合人體吸收，但生長速度遠快於雞豬牛，且一胎上百上千隻，能量轉換率高，代表你不用餵那麼多飼料就可以收穫等量的蛋白質，希望更多人願意跨出一小步，嘗試將昆蟲當作食物。
驚見移工在樹下狂抓椿象：「泰國1隻要1泰銖」
事實上荔枝椿象早已經是泰國當地的知名料理，過去彰化和美鎮仁愛里長黃合志也曾分享，路過鹿港鎮頭南里，發現泰國移工戴著手套在龍眼樹下忙著抓椿象，移工也熱心說明：「荔枝椿象在泰國是一種野味，一隻泰銖1塊錢」，而在地烹飪的方式就是先油炸後加上泰式醬料，簡單烹飪一道泰國家鄉味十足的料理就出爐了！
有網友也表示：「油炸過很好吃，當不知道就好」、「先燙過，再炒或炸都可以」、「不錯耶！泰國好像都用炸的吃」、「他們都直接生吃」、「泰國很多人都吃喔，而且生吃」、「這樣子也很棒，物盡其用」。