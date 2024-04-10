人妻早上6點「常打卡在小北百貨」！解釋全笑噴　最強優勢撐30年

花蓮地震UNIQLO、GU合捐700萬　JINS捐款200萬：還能免費更換眼鏡

▲4月3花蓮地震重創，位在台灣的日本服飾品牌UNIQLO、GU屬同集團合捐700萬助災後重建；眼鏡品牌JINS也捐款200萬響應花蓮震災，更貼心提供民眾「免費維修或更換眼鏡」服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲4月3花蓮地震重創，位在台灣的日本服飾品牌UNIQLO、GU屬同集團合捐700萬助災後重建；眼鏡品牌JINS也捐款200萬響應花蓮震災，更貼心提供民眾「免費維修或更換眼鏡」服務。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導


4月3日芮氏規模7.2強震重創花蓮，至今餘震750次，當地仍有搜救行動未停歇。位在台灣的日本服飾品牌UNIQLO、GU屬同集團共同合捐700萬助災後重建；眼鏡品牌JINS也捐款200萬響應花蓮震災，更貼心於花蓮門市提供震後服務，讓民眾能免費維修更換眼鏡，不需要保固書證明、不限保固期限及次數、甚至不限是否為JINS品牌商品，都能提供協助，實在「揪感心」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一週前台灣東部海域發生芮氏規模7.2強震，不只全台震撼有感，至今餘震750讓不少民眾心慌慌，連鄰近友好的日本也十分關切。位在台灣的日本品牌也紛紛伸出援手，出錢出力協助花蓮震災。

▲週末低溫下探14度！換季靠UNIQLO保暖外套特價「下殺390元起」搶便宜，連全球熱賣的半月包也都再降100元；GU也將於11月24日推出感謝祭優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO TAIWAN在台圈粉無數，不少民眾在台灣買、去日本旅遊也買。（圖／記者蕭涵云攝）
深受台灣民眾喜愛的日本服飾品牌UNIQLO及GU，同屬迅銷集團一起伸出援手，台灣優衣庫有限公司UNIQLO TAIWAN捐助新台幣500萬元、與台灣極優服飾有限公司GU TAIWAN捐助新台幣200萬元，宣布共同合捐700萬予衛福部轄下的財團法人賑災基金會，以協助災區重建及賑災所用，希望以實際行動慰問受災民眾重建家園並盡快恢復日常生活。

▲GU與UNIQLO強強聯手，打造近千坪全台首間「生活美學概念店」，於台中三井LaLaport登場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GU TAIWAN過去也曾和同集團的UNIQLO TAIWAN聯手，在台中三井LaLaport打造近千坪全台首間「生活美學概念店」。（圖／記者蕭涵云攝）
身為日本國民品牌的UNIQLO TAIWAN，登台後同樣受到台灣民眾喜愛，以平實價格提供舒適好穿的服裝，成功擄獲不少消費者，不只幾乎和日本同步上新款、聯名搶先登台，也陸續為台灣引進日本當地才有的鮮花服務、ORDER＆PICK下單最快2小時取貨模式等。而同樣屬平價時尚的GU TAIWAN，則主打流行風格、服裝變化更多元，整體價格上相比UNIQLO更為便宜；尤其原本要在兒童清明連假舉辦APP週年慶的GU，還當機立斷取消了歡慶活動，與第一線救災人員同在、為災區民眾祈福平安。

不虧是受到台灣人熱愛的雙品牌，這次透過如此溫暖而堅定的正向力量，向所有參與救援工作的警消及醫護人員等致上最高敬意，也對此次災害中失去寶貴生命的罹難者深切哀悼，莫不讓台灣民眾「揪感心」。

▲JINS不只捐款200萬協助震災，還在花蓮門市提供「免費眼鏡維修與交換」震後服務。（圖／JINS提供）
▲JINS不只捐款200萬協助震災，還在花蓮中山門市提供「免費眼鏡維修與交換」震後服務。（圖／JINS提供）
而日本眼鏡品牌JINS，盼望災民早日走出創傷，不只宣布捐款200萬元至花蓮賑災指定專戶，協助受災民眾後續醫療、與重建生活等費用。更以實際行動為災民提供暖心服務，即日起至5月31日，JINS花蓮中山門市提供「免費眼鏡維修與交換」震後服務，民眾只要攜帶因地震受損的眼鏡前往JINS花蓮門市，即可享有免費維修服務；若眼鏡受損嚴重無法修復，JINS還將免費協助更換一付全新眼鏡（限更換店內指定商品），並提供指定標準鏡片或漸進鏡片選擇。

最重要的是，JINS提供協助的服務相當體貼災民，花蓮當地的「免費眼鏡維修與交換」服務，既不需要準備保固書證明、也不限保固期限及次數，甚至不限是否為JINS品牌商品，都大方協助民眾提供服務，讓人備感窩心。

JINS花蓮中山店
地址：花蓮縣花蓮市中山路231號1樓
電話：03-831-2717
營業時間：週一～週日 11:00-21:00

▲JINS花蓮中山店提供「免費眼鏡維修與交換」震後服務。（圖／翻攝自Google Map）
▲JINS花蓮中山店提供「免費眼鏡維修與交換」震後服務。（圖／翻攝自Google Map）

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

地震毀家中房屋建築！5步驟申報「所得稅減免」　災害損失3稅可減

地震後不只注意居家安全！醫師曝「6大心理後遺症」：恐影響自信

壽司郎「迴轉台有熊貓」！連假爆賣5000隻　萌翻饕客：菜色不重要

等20年回歸！麥當勞「照燒豬肉堡」今開賣　焦糖冰奶茶買一送一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞