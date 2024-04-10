花蓮地震UNIQLO、GU合捐700萬　JINS捐款200萬：還能免費更換眼鏡

4月3日芮氏規模7.2強震重創花蓮，至今餘震750次，當地仍有搜救行動未停歇。位在台灣的日本服飾品牌UNIQLO、GU屬同集團共同合捐700萬助災後重建；眼鏡品牌JINS也捐款200萬響應花蓮震災，更貼心於花蓮門市提供震後服務，讓民眾能免費維修更換眼鏡，不需要保固書證明、不限保固期限及次數、甚至不限是否為JINS品牌商品，都能提供協助，實在「揪感心」。
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深受台灣民眾喜愛的日本服飾品牌UNIQLO及GU，同屬迅銷集團一起伸出援手，台灣優衣庫有限公司UNIQLO TAIWAN捐助新台幣500萬元、與台灣極優服飾有限公司GU TAIWAN捐助新台幣200萬元，宣布共同合捐700萬予衛福部轄下的財團法人賑災基金會，以協助災區重建及賑災所用，希望以實際行動慰問受災民眾重建家園並盡快恢復日常生活。
身為日本國民品牌的UNIQLO TAIWAN，登台後同樣受到台灣民眾喜愛，以平實價格提供舒適好穿的服裝，成功擄獲不少消費者，不只幾乎和日本同步上新款、聯名搶先登台，也陸續為台灣引進日本當地才有的鮮花服務、ORDER＆PICK下單最快
不虧是受到台灣人熱愛的雙品牌，這次透過如此溫暖而堅定的正向力量，向所有參與救援工作的警消及醫護人員等致上最高敬意，也對此次災害中失去寶貴生命的罹難者深切哀悼，莫不讓台灣民眾「揪感心」。
而日本眼鏡品牌JINS，盼望災民早日走出創傷，不只宣布捐款200萬元至花蓮賑災指定專戶，協助受災民眾後續醫療、與重建生活等費用。更以實際行動為災民提供暖心服務，即日起至5月31日，JINS花蓮中山門市提供「免費眼鏡維修與交換」震後服務，民眾只要攜帶因地震受損的眼鏡前往JINS花蓮門市，即可享有免費維修服務；若眼鏡受損嚴重無法修復，JINS還將免費協助更換一付全新眼鏡（限更換店內指定商品），並提供指定標準鏡片或漸進鏡片選擇。
最重要的是，JINS提供協助的服務相當體貼災民，花蓮當地的「免費眼鏡維修與交換」服務，既不需要準備保固書證明、也不限保固期限及次數，甚至不限是否為JINS品牌商品，都大方協助民眾提供服務，讓人備感窩心。
JINS花蓮中山店
地址：花蓮縣花蓮市中山路231號1樓
電話：03-831-2717
營業時間：週一～週日 11:00-21:00
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