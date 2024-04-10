嵐宣布成立新公司！出道25周年驚喜　歌迷淚崩「盼全員合體」

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如今適逢出道25周年，嵐驚喜帶來好消息，5人共同發表聲明，強調所有成員都已經邁入40歲，希望能與過去不同，更加積極做出判斷和行動，也希望讓支持的粉絲們感受到他們想與大家更親近的態度，「出於這樣的想法，我們5個人多次商討後，決定成立了公司。」
雖然成立新公司，嵐強調還是會借助過去工作人員的力量，一起為未來做好準備，盼歌迷今後多多關照，意即新公司仍隸屬於STARTO娛樂，接洽業務則有更多自主性。此消息一出，讓粉絲們相當雀躍，聽到消息感動得快哭了，畢竟許久不見嵐的團體活動，非常期待團員合體，紛紛敲碗他們再開演唱會。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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