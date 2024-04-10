黃子佼「人魚展覽」照片曝光！眾人作嘔看不下去：不知多少受害者

嵐宣布成立新公司！出道25周年驚喜　歌迷淚崩「盼全員合體」

▲嵐出道25年宣布成立新公司，讓粉絲相當驚喜。左起為二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔、大野智、松本潤。（圖／翻攝自ARASHI IG）
▲嵐出道25年宣布成立新公司，讓粉絲相當驚喜。左起為二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔、大野智、松本潤。（圖／翻攝自ARASHI IG）

記者江芷稜／綜合報導

黃子佼性騷擾風暴在台灣延燒，徒弟陳明珠痛心切割，解除合作關係，去年同樣經歷性騷擾烏雲罩頂的日本傑尼斯經紀公司，改名為「STARTO娛樂」之後也迎來藝人出走潮，成員相繼宣布改名或退社，成立25周年的人氣男團嵐（ARASHI）5位成員經過深思熟慮，決定自行組成新公司，驚喜消息讓歌迷相當雀躍，期盼偶像們再次同台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲嵐ARASHI最後一唱。​（圖／NHK紅白歌合戰YouTube）
▲嵐ARASHI在2020年宣布暫時休團。​（圖／NHK紅白歌合戰YouTube）
嵐ARASHI於1999年出道，日文名有「暴風雨」之意，取名是希望他們的魅力能在亞洲掀起風暴，出道後果然暴紅，無論戲劇、綜藝、音樂上都表現不俗，擁有眾多粉絲擁戴，不過，成員大野智因為想過自由的生活，2020年宣布暫停演藝活動，導致嵐已經休團3年多，在性騷擾風暴襲擊下，更面臨隨時解散的可能。

▲大野智被爆在宮古島開了度假飯店。（圖／翻攝ARASHI IG）
▲大野智因想擁有個人生活暫時離團，被爆在宮古島開了度假飯店。（圖／翻攝ARASHI IG）
如今適逢出道25周年，嵐驚喜帶來好消息，5人共同發表聲明，強調所有成員都已經邁入40歲，希望能與過去不同，更加積極做出判斷和行動，也希望讓支持的粉絲們感受到他們想與大家更親近的態度，「出於這樣的想法，我們5個人多次商討後，決定成立了公司。」

▲嵐雖成立新公司，但仍隸屬於STARTO娛樂。（圖／翻攝自ARASHI IG）
▲嵐雖成立新公司，但仍隸屬於STARTO娛樂。（圖／翻攝自ARASHI IG）
雖然成立新公司，嵐強調還是會借助過去工作人員的力量，一起為未來做好準備，盼歌迷今後多多關照，意即新公司仍隸屬於STARTO娛樂，接洽業務則有更多自主性。此消息一出，讓粉絲們相當雀躍，聽到消息感動得快哭了，畢竟許久不見嵐的團體活動，非常期待團員合體，紛紛敲碗他們再開演唱會。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

關8改名「超級8」！全面刪除傑尼斯3字　SUPER EIGHT讓成員不習慣

龜梨和也又要來了！4/13造訪大巨蛋籃球賽　日籍巨星史上第一人

木村拓哉首逛百元店！坐擁東京20棟別墅　竟嫌棄64元商品「好貴」

KinKi Kids堂本剛結婚！老婆是小15歲「桃色幸運草Z」百田夏菜子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞