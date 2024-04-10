飯店母親節蛋糕開賣！「總統夫人」與法國總統有關　每日限量一顆

我是廣告 請繼續往下閱讀
而蛋糕製作團隊取其名稱，以及具代表性的巧克力花為發想，打造出優雅高貴「總統夫人」。蛋糕上頭純手工刨製粉色薄層康乃馨，夢幻粉紅外表，是以珍稀紅寶石巧克力製作，每朵費時需15分鐘。外層粉白色香緹，使用進口香草籽與玫瑰香緹調製，一入口即有淡雅花香。內層則有以香草戚風蛋糕與法芙娜草莓甘納許層層交疊。6吋「總統夫人」定價1380元。
飯店另有「草莓香緹」，定價250。即日起至5月12日，購買「總統夫人」即贈「草莓香緹」；活動期間購買任一8吋蛋糕，加贈麗緻坊宿‧美饌萬元劵，裡頭餐券價值1萬元，適用於台北亞都麗緻大飯店客房、餐廳等。
另外，台北喜來登大飯店由世界巧克力大師賽冠軍鄭吉賢行政主廚呈現「愛．盛放」杏桃抹茶慕斯蛋糕，以「盛放的小雛菊」為設計靈感，選用日本上等靜岡抹茶粉與北海道十勝鮮乳製成的滑順慕斯，內餡濕潤的抹茶杏仁海綿蛋糕與濃醇法芙娜巧克力奶餡、酸甜杏桃果餡層層堆疊，外層淋上濃郁鏡面抹茶巧克力，入口茶香瀰漫回甘、酸甜杏桃交織。「愛．盛放」母親節蛋糕即日起開放預購，售價1,390元起、需於提領日前三日預訂。4月30日前預付再享早鳥9折優惠。
台北萬豪酒店也有兩款母親節蛋糕，跳脫傳統以康乃馨為主的設計，以獻愛為靈感，透過絲絨愛心及綻放玫瑰傳遞對母親的愛。同時為響應動物友善，兩款蛋糕皆選用「非籠飼雞蛋」製作。
其中的「綻放莓荔」，荔枝莓果香草慕斯蛋糕，以綻放中的玫瑰巧克力傳遞對摯愛母親的心意，蛋糕主體為法芙娜歐帕麗絲白巧克力、馬達加斯加香草莢與香草檸檬慕斯。分層夾入以新鮮莓果泥與法國玫瑰水製成的酸甜莓果凍，以及荔枝果肉、荔枝果凍。再以白酒慕斯與鬆軟開心果海綿蛋糕堆疊創造多重層次，風味輕盈爽口且顏值兼具。擬真玫瑰造型的「綻放莓荔」荔枝莓果香草慕斯蛋糕5吋，每顆售價1,280元，4月30前預訂享早鳥優惠9折。