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飯店母親節蛋糕開賣！「總統夫人」與法國總統有關　每日限量一顆

▲這款母親節蛋糕太霸氣！麗緻餐旅集團旗下麗緻坊今年推出新品名為「總統夫人」，沒想到由來真的跟法國總統有關係。（圖／麗緻餐旅集團提供）
▲這款母親節蛋糕太霸氣！麗緻餐旅集團旗下麗緻坊今年推出新品名為「總統夫人」，沒想到由來真的跟法國總統有關係。（圖／麗緻餐旅集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

母親節即將到來，麗緻餐旅集團旗下麗緻坊今年推出兩款母親節蛋糕，其中一款名為「總統夫人」，源自於使用上「總統巧克力」，透過法國料理教父Paul Bocuse與巧克力甜點大師Maurice Bernachon之手，於1975年艾麗榭宮午宴獻給總統，並以總統Président為名。麗緻坊團隊取其名稱，以及具代表性的巧克力花為發想，打造出優雅高貴「總統夫人」，每日限量一顆預訂。另外，台北喜來登大飯店也有由世界巧克力大師賽冠軍鄭吉賢行政主廚呈現的母親節蛋糕「愛．盛放」杏桃抹茶慕斯蛋糕；而台北萬豪酒店也有強調「非籠飼雞蛋」製作的兩款蛋糕。

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亞都麗緻內的麗緻坊，今年以經典結合新意，為獻給媽媽總統般的禮遇而創造出優雅高貴總統夫人，每日限量一顆預訂。由榮獲「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊親自操刀，以20世紀法國宴會級糕點－總統巧克力蛋糕為發想。業者提到，在1975年艾麗榭宮午宴上，法國料理教父Paul Bocuse被授勳為法國榮譽軍團騎士，同時他與巧克力甜點大師Maurice Bernachon聯手，獻上名為「總統 Président」的巧克力蛋糕予當時的總統季斯卡，頂級蛋糕就此誕生。

而蛋糕製作團隊取其名稱，以及具代表性的巧克力花為發想，打造出優雅高貴「總統夫人」。蛋糕上頭純手工刨製粉色薄層康乃馨，夢幻粉紅外表，是以珍稀紅寶石巧克力製作，每朵費時需15分鐘。外層粉白色香緹，使用進口香草籽與玫瑰香緹調製，一入口即有淡雅花香。內層則有以香草戚風蛋糕與法芙娜草莓甘納許層層交疊。6吋「總統夫人」定價1380元。

飯店另有「草莓香緹」，定價250。即日起至5月12日，購買「總統夫人」即贈「草莓香緹」；活動期間購買任一8吋蛋糕，加贈麗緻坊宿‧美饌萬元劵，裡頭餐券價值1萬元，適用於台北亞都麗緻大飯店客房、餐廳等。

另外，台北喜來登大飯店由世界巧克力大師賽冠軍鄭吉賢行政主廚呈現「愛．盛放」杏桃抹茶慕斯蛋糕，以「盛放的小雛菊」為設計靈感，選用日本上等靜岡抹茶粉與北海道十勝鮮乳製成的滑順慕斯，內餡濕潤的抹茶杏仁海綿蛋糕與濃醇法芙娜巧克力奶餡、酸甜杏桃果餡層層堆疊，外層淋上濃郁鏡面抹茶巧克力，入口茶香瀰漫回甘、酸甜杏桃交織。「愛．盛放」母親節蛋糕即日起開放預購，售價1,390元起、需於提領日前三日預訂。4月30日前預付再享早鳥9折優惠。

▲台北喜來登大飯店由世界巧克力大師賽冠軍鄭吉賢行政主廚，研發製作出母親節蛋糕「愛．盛放」杏桃抹茶慕斯蛋糕。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登大飯店由世界巧克力大師賽冠軍鄭吉賢行政主廚，研發製作出母親節蛋糕「愛．盛放」杏桃抹茶慕斯蛋糕。（圖／台北喜來登提供）
台北萬豪酒店也有兩款母親節蛋糕，跳脫傳統以康乃馨為主的設計，以獻愛為靈感，透過絲絨愛心及綻放玫瑰傳遞對母親的愛。同時為響應動物友善，兩款蛋糕皆選用「非籠飼雞蛋」製作。

其中的「綻放莓荔」，荔枝莓果香草慕斯蛋糕，以綻放中的玫瑰巧克力傳遞對摯愛母親的心意，蛋糕主體為法芙娜歐帕麗絲白巧克力、馬達加斯加香草莢與香草檸檬慕斯。分層夾入以新鮮莓果泥與法國玫瑰水製成的酸甜莓果凍，以及荔枝果肉、荔枝果凍。再以白酒慕斯與鬆軟開心果海綿蛋糕堆疊創造多重層次，風味輕盈爽口且顏值兼具。擬真玫瑰造型的「綻放莓荔」荔枝莓果香草慕斯蛋糕5吋，每顆售價1,280元，4月30前預訂享早鳥優惠9折。

▲台北萬豪酒店今年推出母親節限定「綻放莓荔」荔枝莓果香草慕斯蛋糕，售價1,280元。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪酒店今年推出母親節限定「綻放莓荔」荔枝莓果香草慕斯蛋糕，售價1,280元。（圖／台北萬豪提供）

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