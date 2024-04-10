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美國首例！高中生開槍釀4死　「買槍送兒子」父母遭判刑10至15年

▲美國密西根州一位青少年克魯布里（Ethan Crumbley），2021年在校園開槍，造成4死7傷的慘劇。陪審團日前判定克魯布里父母過失殺人罪成立，法院今日判處他們10至15年徒刑。圖為克魯布里的父親走進法庭聆審。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國密西根州一位青少年克魯布里（Ethan Crumbley），2021年在校園開槍，造成4死7傷的慘劇。陪審團日前判定克魯布里父母過失殺人罪成立，法院今日判處他們10至15年徒刑。圖為克魯布里的父親走進法庭聆審。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國密西根州一位青少年克魯布里（Ethan Crumbley），2021年在校園開槍，造成4死7傷的慘劇。克魯布里所持的槍械來自於父母的贈與，陪審團日前判定克魯布里父母過失殺人罪成立，法院今日判處他們10至15年徒刑，這是全美首例校園槍擊案兇手的父母遭定罪，引發關注。

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回顧這起槍擊案，案發時年僅15歲的克魯布里，2021年11月30日持槍在自己就讀的牛津高中（Oxford High School）隨意射擊，造成4位學生死亡，6位學生和1位老師受傷。克魯布里遭判處終身監禁且不得假釋，而由於犯案的手槍是父母送給他的「禮物」，克魯布里的父母也因而遭控過失殺人罪。法院今日判處克魯布里父母至少必須入獄服刑10年，不得假釋，而10年過後可擁有假釋資格，若假釋遭拒，則最多服刑無需超過15年。

克魯布里的父親表示，對於發生的一切感到遺憾，「我無法表達我多麼希望知道兒子發生了什麼事，如果我事前知道，絕對會採取不同的方式來應對」。克魯布里父母的律師辯稱，沒有證據表明父母知道槍擊案的計畫，不該由父母替兒子的罪行負責。

法官馬修斯（Cheryl Matthews）則認為，這起指標性的判罰是為了起到威懾作用，父母遭定罪不是因為養育不當，「法庭並非要求他們能夠預見未來」，但是兩人反覆忽視那些明顯的警訊，多次沒有採取任何行為來阻止「迎面而來的失控火車，一次又一次的機會，聲音越來越大，卻遭到無視」。

在槍擊案發生的當天早上，克魯布里父母被校方請去與兒子一同會談，因為克魯布里在考卷上畫了一幅令人不安的畫，畫上有槍跟子彈還有受傷的人，旁邊寫著「這些想法不會停止。幫幫我」。校方建議克魯布里父母帶兒子回家，去尋求心理諮商的協助，但兩人卻只待了15分鐘就各自離開回去上班，也沒告知校方4天前才送了克魯布里一把槍當禮物。隨後克魯布里回到教室，持槍開始射擊，悲劇發生。

校方人員當時讓克魯布里回到教室而未檢查他身上是否有槍，在事後也遭到抨擊。但校方人員指出，克魯布里父母從未告知買槍一事，假如校方人員事先知情，就會採取更謹慎的措施。

檢察官麥唐納（Karen McDonald）表示，克魯布利的父母不僅忽視兒子嚴重的心理健康警訊，還買槍給兒子當禮物，且又未妥善保管槍枝，也不曾告知校方兒子擁有槍枝，這對父母有如此多機會阻止悲劇發生，但卻連最基本的提醒都未能做到。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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