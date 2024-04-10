美國首例！高中生開槍釀4死　「買槍送兒子」父母遭判刑10至15年

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克魯布里的父親表示，對於發生的一切感到遺憾，「我無法表達我多麼希望知道兒子發生了什麼事，如果我事前知道，絕對會採取不同的方式來應對」。克魯布里父母的律師辯稱，沒有證據表明父母知道槍擊案的計畫，不該由父母替兒子的罪行負責。
法官馬修斯（Cheryl Matthews）則認為，這起指標性的判罰是為了起到威懾作用，父母遭定罪不是因為養育不當，「法庭並非要求他們能夠預見未來」，但是兩人反覆忽視那些明顯的警訊，多次沒有採取任何行為來阻止「迎面而來的失控火車，一次又一次的機會，聲音越來越大，卻遭到無視」。
在槍擊案發生的當天早上，克魯布里父母被校方請去與兒子一同會談，因為克魯布里在考卷上畫了一幅令人不安的畫，畫上有槍跟子彈還有受傷的人，旁邊寫著「這些想法不會停止。幫幫我」。校方建議克魯布里父母帶兒子回家，去尋求心理諮商的協助，但兩人卻只待了15分鐘就各自離開回去上班，也沒告知校方4天前才送了克魯布里一把槍當禮物。隨後克魯布里回到教室，持槍開始射擊，悲劇發生。
校方人員當時讓克魯布里回到教室而未檢查他身上是否有槍，在事後也遭到抨擊。但校方人員指出，克魯布里父母從未告知買槍一事，假如校方人員事先知情，就會採取更謹慎的措施。
檢察官麥唐納（Karen McDonald）表示，克魯布利的父母不僅忽視兒子嚴重的心理健康警訊，還買槍給兒子當禮物，且又未妥善保管槍枝，也不曾告知校方兒子擁有槍枝，這對父母有如此多機會阻止悲劇發生，但卻連最基本的提醒都未能做到。
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