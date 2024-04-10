黃子佼行徑引演藝圈連署修法保護兒少　王婉諭提三點修法建議

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王婉諭指出，2023年，立法院完成「四法聯防」的三讀，成功完成「散佈性私密影像刑罰化」、「加重散佈兒少性私密影像刑責」、「增訂平台下架影片義務」等任務，然而時代力量當時的部分修法與政策建議，仍未被採納，第一、比修法更重要的是挹注偵查量能：王婉諭認為，最重要的是優先建構跨部會合作的偵查量能，補充人力，透過專責人力的應用，才能給予被害者最大的支持，甚至陪伴他們走過漫長的康復歲月。
第二、限制接取成效有限，以阻斷金流作完整配套：王婉諭說，這幾天數位部出來多次表示，會用「限制接取」來處理論壇，這其實是上次修法中，幾乎沒辦法中的辦法。雖然可以限縮使用族群，但是治標不治本，只要使用者換個DNS伺服器就輕易解決了。
尤其本案中，架設在美國、主導者老馬是中國人的「創意私房」，怎麼限制接取都沒用。這也是為什麼，這幾天新聞報導會說「創意私房又復活了」，因為他只要不斷更換域名就可以規避法規。
她為，目前最好的方式，就是阻斷金流，讓想賺錢的人賺不到錢。
過去檢調幾乎束手無策的虛擬貨幣金流，從去年到現在已經有了一些突破，凍結、扣押被詐騙的虛擬貨幣，已經透過與交易所的合作來達成。
「創意私房」的虛幣金流，從會員買方到收幣賣方，都留下不可磨滅的紀錄，台灣的檢調是有能力下手斷鍊、一網打盡的。
第三、除了兒少，成人也是性影像外洩的受害者。王婉諭表示，在上一次的修法中曾大力倡議，最終被納入「兒少性影像」，但在「成人違法性影像」中仍未採用的「同一影像全面移除」機制，應該被擴大適用。
目前國外的各大平台，可以利用技術，在網路平台中搜尋比對「兒少性剝削」的影像和圖像，符合者即可刪除。王婉諭認為，政府應該要將此機制擴大至所有違法被傳播的性影像中，並且與數位平台業者展開具體溝通，讓他們也能以自律精神參與。
最後，王婉諭說，處罰犯罪者當然很重要，但請不要忘記案件中被影響最深的受害者，他們所處的煉獄，不會因為判刑結果出爐就輕易消滅。
對他們來說，真正的解脫，是從根本摧毀這個惡意產業鍊，終結驅動惡意與營利交互餵養的金流。讓這些影像，不要繼續流竄在這個快速流動的網路中，讓他們繼續被困在這個無遠弗屆，但卻永無安寧的無形囚牢之中。
除了加重刑責的提案，她也希望立法院的同僚們可以再多想一下，別讓台灣社會的同仇敵愾，留下修法未竟的遺憾。