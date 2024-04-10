復興商工「大鬧龍宮」又燒了！校方道歉文一度消失　留言還設限制

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復興商工是台灣歷史最悠久的美術工藝、設計學校，孕育出無數傑出校友，成為美術業界中最強的一股力量。不過復興在今年3月25日、26日舉辦的「師生美展」，卻被爆出數位繪圖製作類第1名作品《大鬧龍宮》是由AI所繪製。
事件爆發後，一度傳出校方對吹哨者口頭「提醒」注意網路禮儀，最終得獎學生坦承「錯用AI輔助」，校方則再度發出3點聲明，「感謝大眾關心，學校面對相關議題將更謹慎」。
不過該則聲明下方，吹哨者本人卻出面反駁，表示自己確實曾被生輔組長通知教務處要記大過這件事，「你們的通知搞得人多慌張你們知道嗎？為了這種事情被記大過很誇張你們知道嗎？」
吹哨者更表示，自己當時發文並無煽動網爆，當時發文內容是內文打的是「這是本次師生美展有爭議的作品，給大家看看」，當校方提醒要保護當事同學時，也照做把文章刪除，卻沒想到還被如此對待了。
「大鬧龍宮」風波才剛被淡忘！校方一系列操作又掀輿論
正當事件逐漸被其他社會事件蓋過之時，昨（9）日又有網友發現，復興商工校方疑似一度將臉書上大鬧龍宮事件的道歉文轉為私人，並短時間內開始發出大量的活動資訊的貼文，還將臉書留言設置僅限定對象可留言，且google評論的許多有關AI事件的負評也都消失，種種動作也讓網友質疑「想要息事寧人」。
NOWnews記者實際查詢復興商工臉書，發現目前大鬧龍宮事件的道歉文又重新回到版面上，但留言區則設下僅限定對象可留言的限制，此外，還有許多網友憤怒表示，自己遭到復興商工校方臉書封鎖，轉而到校方IG留言抱怨，種種舉動也讓大批網友再度被惹毛，也讓「大鬧龍宮」風波繼續延燒。