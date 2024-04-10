人妻早上6點「常打卡在小北百貨」！解釋全笑噴　最強優勢撐30年

復興商工「大鬧龍宮」又燒了！校方道歉文一度消失　留言還設限制

▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）
▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）

記者潘毅／綜合報導

新北市復興商工日前舉辦校內「師生美展」，卻被各路網友發現獲得第一名的《大鬧龍宮》作品，竟是使用AI繪圖所產製，引發軒然大波。最終得獎學生坦承「錯用AI輔助」，校方也2度發出道歉聲明。眼見風波即將被蓋過去，卻又被民眾發現，昨（9）日深夜開始復興商工臉書又再度有大動作，道歉文曾一度消失，恢復後也全面限制限制留言對象，再度掀起輿論延燒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
復興商工臉書限制留言對象，同時有一大票網友表示自己遭到封鎖。（圖／取自復興商工）
復興商工臉書限制留言對象，同時有一大票網友表示自己遭到封鎖。（圖／取自復興商工）
復興商工「大鬧龍宮」風波延燒！吹哨者反駁校方聲明

復興商工是台灣歷史最悠久的美術工藝、設計學校，孕育出無數傑出校友，成為美術業界中最強的一股力量。不過復興在今年3月25日、26日舉辦的「師生美展」，卻被爆出數位繪圖製作類第1名作品《大鬧龍宮》是由AI所繪製。

▲今（1）日晚間復興商工校方也再度發出3點聲明，更強調不會懲處任何舉發檢核作品之學生。（圖／取自復興商工臉書）
▲4月1日晚間復興商工校方也再度發出3點聲明，強調不會懲處任何舉發檢核作品之學生。（圖／取自復興商工臉書）
事件爆發後，一度傳出校方對吹哨者口頭「提醒」注意網路禮儀，最終得獎學生坦承「錯用AI輔助」，校方則再度發出3點聲明，「感謝大眾關心，學校面對相關議題將更謹慎」。

▲吹哨者在留言處表示，自己確實曾接獲要被記大過的通知。（圖／取自復興商工臉書）
▲吹哨者在留言處表示，自己確實曾接獲要被記大過的通知。（圖／取自復興商工臉書）
不過該則聲明下方，吹哨者本人卻出面反駁，表示自己確實曾被生輔組長通知教務處要記大過這件事，「你們的通知搞得人多慌張你們知道嗎？為了這種事情被記大過很誇張你們知道嗎？」

吹哨者更表示，自己當時發文並無煽動網爆，當時發文內容是內文打的是「這是本次師生美展有爭議的作品，給大家看看」，當校方提醒要保護當事同學時，也照做把文章刪除，卻沒想到還被如此對待了。

▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）
▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）
「大鬧龍宮」風波才剛被淡忘！校方一系列操作又掀輿論

正當事件逐漸被其他社會事件蓋過之時，昨（9）日又有網友發現，復興商工校方疑似一度將臉書上大鬧龍宮事件的道歉文轉為私人，並短時間內開始發出大量的活動資訊的貼文，還將臉書留言設置僅限定對象可留言，且google評論的許多有關AI事件的負評也都消失，種種動作也讓網友質疑「想要息事寧人」。

NOWnews記者實際查詢復興商工臉書，發現目前大鬧龍宮事件的道歉文又重新回到版面上，但留言區則設下僅限定對象可留言的限制，此外，還有許多網友憤怒表示，自己遭到復興商工校方臉書封鎖，轉而到校方IG留言抱怨，種種舉動也讓大批網友再度被惹毛，也讓「大鬧龍宮」風波繼續延燒。

復興商工「大鬧龍宮」風波！校方再發3點聲明　吹哨者不忍全說了

復興商工美展首獎「用AI繪圖」挨轟！作者道歉認了　校方取消資格

佛心茶葉蛋2顆10元！店家卻公告「買100元只有9顆」　饕客曝原因

寺廟路旁驚見貓咪「被群眾獻花」！莊嚴畫面曝光　網笑：還活著嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞