《不夠善良的我們》柯震東被除名又復活 大陸網站改這3字太刻意
台劇《不夠善良的我們》由金鐘導演徐譽庭編導，集結林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東4大黃金卡司，愛情糾葛橫跨12年，從去年金馬影展首映就引發熱烈討論，日前正式播出1、2集，收視果然開出紅盤，有觀眾直說「才第二集就哭了」。不過在大陸串流平台上，掛名本劇主演的柯震東名字卻被消失後又出現，改列上本名，引發關注。
記者楊穎軒／綜合報導
柯震東在《不夠善良的我們》演出暗戀許瑋甯的年輕工程師「于向立」，劇中對許瑋甯撒嬌的戲被網友誇「怎麼會這麼可愛」，雖然是男配角卻相當搶眼，表演頗受好評，然而，來自中國大陸的平台愛奇藝，主要演員列表上一度只有林依晨、許瑋甯、賀軍翔3人，不見柯震東名字。
不過，稍早《NOWnews今日新聞》再次查證又發現，愛奇藝在演員列表上，目前改掛柯震東本名柯家凱，前後的更動，推測跟他10年前在北京的負面新聞有關。
導演徐譽庭表示，男生對女生撒嬌，如何表現得讓人有好感其實不容易，柯震東就拿捏得恰到好處，「我果然沒看錯，柯震東真的太會了，現場我都故意不喊卡讓他即興發揮」，首次與柯震東合作的許瑋甯也形容：「（柯震東）那些很自然很可愛的表情，真的會讓所有姊姊都被融化！」
而柯震東本人對觀眾的好評也相當開心：「詮釋于向立的時候我就讓自己回到剛出道的狀態，很樂觀、很放鬆，所以每天去現場都很開心。但比起當導演，我覺得演員要付出很多情緒，所以還是比較累。」
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