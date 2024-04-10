台灣28間門市收光！ESPRIT不敵虧損　比利時子公司聲請破產

我是廣告 請繼續往下閱讀
思捷環球表示，由於能源和物流成本急劇上升，加上消費者信心疲軟，且長期支付高額租金，BEBR持續虧損，已無法在比利時繼續目前的零售業務。
思捷環球指出，比利時子公司破產及其旗下商店的關閉已無法避免，並說目前著重全面重組，加強與批發及特許經營商合作夥伴的業務。同時也強調，利時子公司的破產聲請不會對集團造成直接重大不利影響，集團營運將維持正常。
事實上，思捷環球近年來一直處於虧損。據最新的2023年財報，思捷環球虧損從2022年港幣6.42億元（約台幣25.14億元）擴大到22.4億元（約台幣87.72億元）。
ESPRIT由美國湯普金斯（Tompkins）夫婦於1968年創辦，商品線涵蓋男、女裝、童裝與生活用品，影星林青霞的丈夫、港商邢李原1971年成為品牌亞洲代理商，並將品牌推廣至歐洲。隨著湯普金斯夫婦離異，邢李原陸續購入股權，並成立思捷環球，1993年在香港上市。之後ESPRIT的市值最高峰一度超過1700億港元，使得邢李原躋身全球500大富豪。林青霞當時力挺老公事業，身上都穿ESPRIT，還不時被拍到去自家店血拼。
不過在思捷環球上市後的數年間，邢李㷧不斷出脫持股，並在2008年卸任該公司管理層，累計套現約新台幣900億元，不僅全身而退還大賺了一筆。
ESPRIT曾在台灣經營28家門市，但受到金融海嘯影響，加上UNIQLO、ZARA、H&M等快時尚品牌崛起，ESPRIT競爭力大不如前。思捷環球宣布率先宣布結束中國營運，隨後又關閉亞洲市場門市，僅保留德國、瑞士、荷蘭、比利時、奧地利等約240間分店，不過即使品牌同時與各市場業主商談降租金、高層減薪，但仍難以挽回頹勢。