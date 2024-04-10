惠譽下調中國信評展望 中國財政部稱遺憾：未前瞻性反映財政政策
國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）今（10）日將中國主權信用評級展望由「穩定」調整為「負面」，並指出中國財政可持續性的風險上升，包括財政赤字、地方政府債務增加等等。對此，中國財政部回應稱「很遺憾」，認為惠譽的報告未能有效前瞻性反映適度財政政策對增進經濟成長、穩定國家經濟的正面作用。
記者倪浩軒/綜合報導
惠譽維持中國主權信用「A+」評級不變，但將評級展望由「穩定」調整為「負面」。根據《路透社》報導，惠譽認為中國經濟在向新增長模式轉變的過程中面臨越來越大的不確定性，從而給公共財政帶來風險，廣泛的財政赤字和不斷上升的地方政府債務，已經侵蝕了財政緩衝區，較低的名目增長加劇了管理整個經濟高槓桿率的挑戰，潛在的負債風險也可能上升。
根據《澎湃新聞》報導，對於評級展望遭到下調，中國財政部表示遺憾，並認為惠譽的報告未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟成長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。
對於惠譽指出的財政可持續性風險，中國財政部表示，適當的財政赤字有利於發揮政府舉債融資積極作用，保持對經濟社會高品質發展的必要支撐。中國財政部強調，近年來已將把控風險擺在重要位置，推出一系列政策措施，不斷健全地方政府債務管理，地方政府債務化解工作有秩序地推進，風險整體可控。
去年12月，另家國際信評機構穆迪（Moody's）也將中國信評展望從穩定降至負面。法國外貿銀行的經濟學家Gary Ng表示，惠譽的調整反映了中國財政面臨的更具挑戰性的形勢，即經濟成長放緩和債務增加的雙重打擊。Gary Ng認為這並非意味中國債務很快就會違約，但在一些地方政府融資平台可能會出現信貸兩極分化，尤其是那些被認為財政體質較差的省級政府。