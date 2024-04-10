再獲國際醫藥冷鏈運輸認證　長榮航空、航勤成全台唯一

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長榮航空表示，長榮航空與長榮航勤冷鏈運輸的服務，特別重視醫藥冷鏈運輸的風險評估與管理，無論在運送前的場站能量分析評估、人員訓練、處理程序等皆有完善規劃，在認證過程中深獲IATA肯定。2021年長榮航空及長榮航勤首度取得醫藥冷鏈運輸國際認證，近年導入藥品冷鏈運輸業務年均成長率達30%，今年再度取得認證，有助於增進冷鏈運輸業務，對於台灣生技產業與世界鏈接具有正面的效益。
長榮航空分享，因應冷鏈物流嚴苛溫控運送條件，自2018年即成立專案小組，與國內、外多家溫控載具供應商合作，提供冷藏、低溫、極低溫等運輸服務，最低溫的溫控載具甚至可在無須乾冰使用情況下，利用物理化學反應特性，最長可達144小時，並結合監控裝備追蹤運送產品的溫溼度，提供安全、多元、便捷、迅速的冷鏈運送服務。在過去COVID-19疫情期間，依不同疫苗特性分別提供極低溫、低溫、冷藏等對應的快速空運服務，先後承載過Moderna、AZ等各式疫苗進口，也載運國光生技疫苗出口，為社會醫療防疫網貢獻出力。
長榮航空認為，冷鏈市場的發展和完善不僅是經濟發展的需要，在面對不可知的疫情時，健全的冷鏈運輸更可保障關鍵物資的即時供應，長榮航空及長榮航勤再次榮獲IATA CEIV Pharma認證，除可提昇企業本身形象、獲得客戶信賴外，並成為全球醫藥冷鏈運輸堅強的後盾。