封殺黃子佼再一發！持兒少性影像　教育部：各單位全面下架合作案

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部日前發出聲明宣示，黃子佼持未成年不雅影片，經檢警偵辦確認違反兒少性剝削條例，該部6日晚間重申對兒少性剝削零容忍，尤其是司法已認定違反兒少性剝削條例行為者，絕不會與之有業務上的合作關係，堅定捍衛兒少權益。
衛福部提到，過去國健署、器捐中心等與黃子佼合作內容，目前正在審視，下一步會先把有黃子佼的影像下架，其他內容會再討論後做出決議；並強調，目前並未與黃子佼先生有任何合作計畫，未來也不會合作，同時呼籲各界拒絕「兒少性影像」，給孩子一個沒有染黃的快樂童年。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告。立委陳秀寶也關切黃子佼議題，要求教育部轄下所有學校、圖書館等單位，要全面檢視跟黃子佼有關的圖片、文字、圖卡等，強調兒少性剝削絕對零容忍。
林明裕回應，兒少保護相關宣導，絕對會如同行政院長陳建仁所指示，下架傷害兒童的不雅影片，並當場承諾，教育部所屬單位和各級學校，與當事人（指黃子佼）有關的合作案、宣傳案、委託案、廣告案等，都一律下架。
陳秀寶提醒教育部適時提供孩子心理協助，除加強性平教育，對兒少傳達保護自己、尊重別人之外，有些孩子接受訊息量太大、正面臨心理敏感時刻，若沒有適時提供協助，怕孩子受到影響，這部分也希望各校隨時注意孩子身心狀況。