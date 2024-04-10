CloudMile　萬里雲勇奪 2024 Google Cloud 年度最佳合作夥伴獎

全球雲端科技盛事 - 2024 Google Cloud 年度大會「Google Cloud Next」現於美國拉斯維加斯盛大舉行，CloudMile 萬里雲再度成為焦點，台灣與新加坡雙總部皆榮獲 2024 Google Cloud 年度最佳銷售與服務合作夥伴獎（2024 Google Cloud Sales & Services Partner of the Year - Singapore and Taiwan）。更因 CloudMile 萬里雲在亞太區的服務聲譽與永續人才培育，獲頒 2024 Google Cloud 亞太區年度最佳社會影響力合作夥伴獎（2024 Google Cloud Social Impact Partner of the Year - APAC），其服務影響力備受矚目。
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CloudMile 萬里雲作為亞洲領先的人工智慧與雲端服務供應商，現已服務超過 700 家全球大型企業，擁有跨產業的轉型服務實戰經驗。「Google Cloud 年度最佳合作夥伴獎」為 Google Cloud 生態系中的至高榮譽，其評選標準嚴格，吸引來自全球合作夥伴爭相競逐。此獎項表彰 Google Cloud 生態系中做出卓越貢獻的合作夥伴，獲獎者不僅擁有落地的跨產業技術實踐案例、更需要對客戶無微不至的服務體驗，能勇奪有 Google Cloud 年度最佳合作夥伴殊榮，乃是技術實力與客戶服務的最佳證明。
Google Cloud 全球生態系與通路業務副總裁 Kevin Ichhpurani 表示：「Google Cloud 合作夥伴獎旨在表彰合作夥伴為客戶帶來的變革性影響與價值，我們很榮幸宣布 CloudMile 萬里雲榮獲 2024 年 Google Cloud 最佳合作夥伴獎，並肯定他們在過去一年中的努力與成就，協助客戶邁向成功之路。」
已拓展辦公室至新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、越南等地的 CloudMile 萬里雲，今年2月於馬來西亞成立雲端技術展示中心（Centre of Excellence），持續深耕亞洲技術人才培育，協同 Google Cloud 發展「GO-CLOUD 人才計劃」，預計 2026 年前將有超過 30 萬技術人才受益。同時與多家技術夥伴合作積極發展資安、數據、AI 等解決方案，為客戶打造更具競爭力的數位應用場景，因此榮獲 2024 Google Cloud 亞太區年度最佳社會影響力合作夥伴獎，彰顯其在亞太地區的影響力。
CloudMile 萬里雲創辦人暨董事長劉永信對此殊榮表達由衷的感謝與榮幸。他表示：「這次的獲獎是對團隊在數位轉型領域上辛勤付出的肯定，也是對我們在技術創新與精進客戶服務上的證明。隨著 Google Cloud 陸續公佈 Gemini AI 模型的發展前景，CloudMile 萬里雲也將持續推出協助企業落地的生成式 AI 啟動計畫與技術工作坊，與 Google Cloud 深度合作，為亞太企業創造更優質的數位轉型體驗與技術實踐。」
身處大 AI 時代充滿風險挑戰的數位環境，CloudMile 萬里雲將秉持著新創敏捷的初衷，以信賴作為客戶服務的基石，帶領業界領先的完整技術團隊，提供技術顧問、雲端託管、資安、數據、AI 等更多元的技術服務，攜手企業邁向更美好的數位經濟未來。