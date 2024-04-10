翻空訊號浮現？投信終結連26買超台股 三大法人今日賣超1.57億
台北股市今（10）日表現較為震盪，權王台積電股價一度下跌9元、來到810元，拖累台股翻黑，所幸在520概念股的拉抬力抗空軍，台股在上午10點之前成功翻紅，最高點來到20853.69點，再度創下歷史新高，不過尾盤在賣單調節之下，終場下跌32.67點，收在20763.53點，成交量為4253.5億元；三大法人合計賣超1.57億元。
記者陳郁柔／台北報導
觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由買轉賣」賣超2.41億元；投信終結連續26天買超，「由買轉賣」，今日賣超6.26億元，調節力道高於外資；自營商（自行買賣）持續力挺「連6買」，買超7.11億元，合計三大法人賣超1.57億元。
台北股市今（10）日表現較為震盪，終場下跌32.67點，收在20763.53點，成交量為4253.5億元。反觀昨日走勢疲態的中小型股、今日重振旗鼓上攻、開高走高，櫃買股市上漲1點或0.39%，來到255.93點，成交量為1134億元。
權值股跌多漲少，台積電昨日創下新高後，今日拉回整理，早盤一度下跌9元來到810元，午盤雖然跌點收斂，不過終場下跌4元或0.49%，收在815元；鴻海開高後跳水翻黑，尾盤更是遭到賣單調節，跌幅擴大到3.5元或2.22%，收 在154.5元；只有聯發科力守紅盤，開高走高大漲35元或3.02%，來到1195元。
今日個股成交量前五名為：矽統、中工、亞力、聯電、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、亞力、技嘉、中興電。