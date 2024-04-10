鬼扯強震亡者頭七！藍白4復議案表決贊成數掛0 綠委不忍開轟了
立法院會昨（9）日處理國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪，以及民眾黨團所提的4件復議案，經表決皆未通過，且贊成票全都掛0；由於昨天適逢403花蓮強震亡者頭七，國民黨團指控，綠營趁機發動甲級動員突襲。對此，民進黨立委林俊憲砲轟，這是在鬼扯什麼？不來開會要怪誰？有人這樣消費逝者的嗎？
記者陳宜加／台北報導
林俊憲昨晚在臉書PO文表示，昨天是新一屆立法院的首次院會表決，民進黨團總動員，明明正常開會時間，卻被國民黨說是「突襲」。表決就是點人頭，該開會自己不到，摸摸鼻子就認了，刻意提花蓮震災是有什麼問題？有人這樣消費逝者的嗎？
林俊憲指出，剛選完時他就說過，52席、51席、8席，誰是多數？誰是少數？這不是絕對的，只有表決時人有在場才算數。每週二、五就是院會時間，自己不來開會，硬要扯震災，就算扣掉花蓮1席，再扣掉正副院長2席，國民黨其他49位立委，到場開會的有多少？「你們自己最清楚。」
林俊憲指出，國民黨無法取得執政權，就想利用立法院無限擴權，把立法院變成「太上皇機關」，但發揮作用的前提是人要到場，否則這麼大費周章，結果卻敗在最後一關數人頭，是在搞笑嗎？
林俊憲說，這次算是給國民黨一個教訓，不要真的以為自己是「多數黨」，有「多數席次」就可以高枕無憂4年，接下來的每一場院會、每一次表決都是團隊意志力的展現，就看誰能堅持到底？趕快上緊發條吧！