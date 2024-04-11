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防腐劑未必有害！「絕對不加」更要注意　專家：6招延長保存期限

▲過去常聽到「泡麵吃多小心變木乃伊」的說法，但其實泡麵並未添加防腐劑，而食藥署也指出，合格添加對健康無礙。（圖／記者徐銘穗攝）
▲過去常聽到「泡麵吃多小心變木乃伊」的說法，但其實泡麵並未添加防腐劑，而食藥署也指出，合格添加對健康無礙。（圖／記者徐銘穗攝）

家庭消費中心／綜合報導

不少人對於防腐劑的印象不佳，認為食物中若添加防腐劑，對健康會有危害，對此食藥署稱，目前核准的防腐劑有24種，若業者依規定使用，民眾吃下並無健康疑慮，反而是宣稱「絕對不添加防腐劑」的包裝食品，消費者要多注意相關訊息，以防誇大不實。

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食藥署指出，大量微生物繁殖是食品腐敗主因，若能限制微生物生長所需條件，便能有效延長食品保存期限，使用防腐劑只是其中一種方式，以下說明6種方法加強防腐：

1、使用防腐劑：相當常用的己二烯酸又稱山梨酸，可抑制細胞酵素的活性，降低微生物代謝而達到防腐作用，另苯甲酸也很常用，又稱為安息香酸，可阻止細胞獲得養分，進而抑制增生，對黴菌及酵母菌生長顯著抑制作用。

此外，不同防腐劑適合的酸鹼值環境與食品種類都不同，例如用於麵包、糕餅中的丙酸類防腐劑，僅在較酸的環境才有抑菌效果。 

▲新竹縣政府衛生局針對節慶食品店家產品完成抽驗，共查驗54件，其中1件綠豆椪防腐劑不符規定，已立即令業者下架該產品。（圖／新竹縣政府提供）
▲核准的防腐劑有24種，業者需依規定使用。（圖／新竹縣政府提供）
2、降低水活性：食品中可供微生物使用的水分含量稱為水活性，當水活性愈高，愈有利微生物繁殖，因此透過烘烤、凍乾或做成乾貨、果乾和肉乾等，來避免微生物滋長；另一種方式是添加鹽或糖提高滲透壓，造成食品脫水，也有助於抑制部分微生物生長，例如醬菜、蜜餞等。 

3、煙燻處理：木材不完全燃燒產生的燻煙，因含有酚類、醛類及醋酸等，可抑制微生物生長，同時增加食品風味，例如燻肉。 

4、高溫殺菌：將食品封裝在密閉容器中，以高溫、高壓殺滅微生物及孢子，可常溫保存很久不腐壞，例如罐頭食品及保久乳，而罐頭除了傳統金屬、玻璃容器外，還有的軟式罐頭，例如調理包。

▲罐頭示意圖。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲罐頭保存多是靠商業滅菌，即俗稱的高溫殺菌。（示意圖／記者陳雅雲攝）
5、隔絕氧氣：使用抽真空、充填氮氣或降低氧氣含量的方式來包裝食品，可有效阻絕微生物生長所需的氧氣，例如真空包。 

6、降低pH值：多數微生物無法在pH值4.6以下的酸性環境生長，例如泡菜等發酵食品，便是利用乳酸菌生長產生的乳酸降低pH值，達到抑制微生物生長的目的，同時還能增加特殊風味。 

食藥署指出，目前核准添加於食品中的防腐劑都訂有使用範圍及限量，消費者購買時宜選擇信譽良好的商家，以及擁有完整產品包裝與清楚標示的食品，對於傳統市場的散裝食品，或無標示、標示不清或宣稱「絕對不添加防腐劑」的包裝食品，則應謹慎選購。 

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