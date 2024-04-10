台灣商會活動遭中共打壓！干擾越南晚宴 國旗「還被收走」
世界台灣商會聯合總會第30屆第2次理監事聯席會議及活動7至10日在越南舉行，適逢台商投資越南30週年，特別選在越南河內舉辦活動，斥資180億越南盾（約新台幣2307萬元）舉辦為期四天的聚會，然而印有中華民國國旗圖樣的晚宴桌牌全被收走，文宣也不被允許出現「部會」字樣，處境艱難。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據中央社，在中共干擾下，受邀的台灣官員與賓客被迫多次變動，越方與會官員名單也遲遲無法確認，以致世總工作人員直到開幕前一刻都不知道要在舞台上擺幾張椅子。另外，8日晚間外交部歡迎晚宴登場前半小時，世總人員放在現場辦公室內印有中華民國國旗圖樣的晚宴桌牌被整袋拿走不知去向，導致賓客不知座位，現場出現一陣混亂。
過去台商在越南舉辦重大活動時，通常都會唱越南社會主義共和國與中華民國國歌的安排，但這次越方一度要求不准唱，導致部分台商、人員對上台領唱國歌心生畏懼，最終以播放沒有國旗畫面的國歌影片取代。
本次活動齊聚全球逾數千名台商，且斥資超過2300萬元，到場的台商和賓客也帶動越南當地觀光潮，卻處處被中共打壓，導致我國的受邀官員、國旗和文宣遭到更動。過去越南都採取不站邊的中立態度，也因此讓台商投資得很安心，然而如今卻在全球台商面前配合中共，恐讓台商投資越南的意願受影響。