寶兒才問「可以隱退了嗎」！又突然刪光光IG貼文 粉絲真的嚇到了
南韓天后、SM娛樂一姐寶兒（BoA）入行至今23年，影視歌三棲，與李孝利、張娜拉並列為「第一代韓流女歌手」，堪稱K-Pop女偶像祖師娘，不過37歲的她日前突然拋出震撼彈，公開問粉絲「合約到期就可以隱退了嗎？」昨（9）日又突然刪光IG上所有貼文，似乎在暗示已經萌生退休的念頭，讓粉絲相當擔心。
記者楊穎軒／綜合報導
寶兒昨天無預警清空擁有官方藍勾勾認證、427萬追蹤數的IG貼文，包括3月26日剛發行的新單曲〈Emptiness〉圖文、自拍私照、工作照等。本月6日，寶兒在IG限時動態寫下：「合約到期就可以隱退了嗎？」隔天再發文：「我的合約將持續到2025年12月31日，在那之前作為歌手寶兒的我，會幸福地拚盡全力的，請不要擔心！」
其實寶兒上個月就發文表達負面情緒，「不論我如何管理我的身材，都會受到批評，太瘦也被說多長點肉，我是不知道你們這些人長得怎樣，但請不要把人生浪費在這種事情上，抱歉！我只是寶兒」，對於外界長期放大檢視她的外表，甚至批判、毒舌譏諷感到相當不滿，或許也是寶兒倦勤的原因之一。
※【NOWnews 今日新聞
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