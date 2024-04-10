全球4大CEO股東信　巴菲特承認投資失誤、韋格納點出台灣經濟實力

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貝萊德創辦人、董事長兼執行長芬克給股東的信有3大重點，首先他提到高齡化趨勢對退休安全帶來了壓力，尤其在諾和諾德將用來治療糖尿病的藥，用來減肥使用，進而減少三高的機率使壽命延長。雖然活得更久是好事，但隨之而來也帶來開銷及退休金問題，成了長壽的痛點。因此，他認為解決之道在將更多資產投資在資本市場，確保安享退休生活。
波克夏執行長巴菲特則是認為鐵路是美國經濟必要，運輸重型物料最有效率方式，電力及能源更是不可或缺。但在去（2023）年這二者表現不如預期，他在股東信中承認投資預期錯誤，並點出公用事業不可或缺，但風險加大，還面臨地方政府監管政策的變數。簡言之，波克夏旗下運輸、能源事業是美國經濟基礎，但在極端氣候及地方監管上的變數，使得獲利不如預期。
儘管中國在2023年開放疫情管控，但經濟復甦不如預期，加上美中競爭、中國地產泡沫等疑慮，以及美國升息、中國降息，香港地產商首當其衝。恆隆地產主席陳啟宗已連續33年執筆2家公司的致股東函，今年3月所寫的是第144封，也是他在4月底退休前的封筆之作。他在恆隆地產的股東信中寫到，中國不僅是金融或經濟問題，也是結構性問題，在個人及企業信心恢復之前，短期上揚難以持續。並認為這次熊市與過往不同，經濟全面復甦需時，將以年計而非數個月的事。
法拉利執行長韋格納則表示，「中國持續成長，但……比不上台灣」、「台灣超跑銷量激增，需求成長速度甚至超過中國或香港」、「台灣有更多企業家，晶片業正蓬勃發展，許多人賺了不少錢」。台灣因半導體地位躍上國際，從2020年疫情開始，台積電、航運股帶動台股大漲，創造許多有錢人，而在美中科技競賽、AI趨勢中，台商佔有重要地位，就連法拉利CEO都提到台灣成長速度超過中國，晶片業蓬勃發展，台灣人經濟實力不容小覷。